Уютна и топла Коледа с празнична програма, лечение и СПА: Домът на здравето на Павел баня те очаква (СНИМКИ)

Коледните празници са време за семейна идилия, уют и безвремие, които носят със себе си напомнянето за истински ценните моменти с любимите хора. Затова екипът на петзвездния Гранд Резорт Павел баня е подготвил коледна оферта с празнична програма и специални луксозни изненади, сбъдващи мечтата за един престой, комбиниращ почивка, лечение, вкус за сетивата и процедури за тялото.

През цялата година стотици хиляди посетители бяха впечатлени от модерните и високотехнологични лечебни апарати, които използват магията на минералните води на Павел баня и превръщат обикновената луксозна почивка в приключение за тялото и всяко сетиво. Ето защо “Домът на здравето” е носител на изключително престижната награда за най-добра Медикъл и СПА концепция на България.

В сърцето на Розовата долина хотелският комплекс ще приеме гостите си за най-топлия празник с гранде програма - пристигането на Дядо Коледа и подаръци за всички деца, посрещане на автентичните коледари на Павел баня, които ще благословят за здраве и берекет, фолклорна програма и много други. Специален гост ще бъде ангелогласната Тони Димитрова, която ще направи празника още по-вълшебен и истински.

Хотелът бе отличен сред най-добрите от наградите на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм за 2025 г. Със своя изискан лукс, елегантност във всеки детайл и иновативен подход в съвременните процедури и лечебни пакети, “Домът на здравето” на Павел баня приветства своите гости и в студените месеци с топлината на Розовата долина и спокойствието на Балкана, а атрактивните оферти и специалните намаления до края на годината очакват гостите тук.

Наръчник за прекрасна Коледа

В 5-звездния хотелски комплекс знаят перфектната рецепта за празника, който заслужаваш. Първото и най-важно условие е да оставиш настрани всички грижи и мисли за тежки трапези, скъпи и ненужни подаръци и ароматни свещи - за всичко това в Дома на Здравето е помислено, за да може всеки гост да мисли само за своя луксозен, елегантен и най-вече - тих и спокоен престой. Второто условие е да събереш семейството и приятелите - колкото повече, толкова по-щастлива, споделена и незабравима ще е коледната ваканция. Третото е провокация към всеки, за когото идеалната Коледа е само вкъщи - хотелът предлага домашен уют и топлина, които надскачат всички представи за усещане за дом.

Освен с елегантно и луксозно преживяване и престой, изпълващ сетивата с нежност и вълнение от уютната атмосфера, в най-новото медикал и СПА бижу на Розовата долина ще те посрещне и богатото разнообразие от програми за иновативно лечение. Една от най-предпочитаните пакетни медицински програми и тази есен е “EPIC” - тя съчетава в себе си процедури и лечебни дейности за проблемите на опорно-двигателния апарат. Екипът от съвременни специалисти и доказали се имена в сферата на балнеологията и рехабилитациите изготвят индивидуални планове за лечение спрямо нуждите на всеки гост.

Пакетна медицинска програма “EPIC” включва два лекарски прегледа и 16+1 лечебни процедури във водолечението, физиотерапията, кинезитерапията и луголечението. И още: две високотехнологични процедури или лечебни масажи като Текар терапия, МаРиТе, неинвазивна колагенова апликация (Гунафореза), високоинтензивна магнитна стимулация, частичен лечебен масаж и подарък - високотехнологична процедура по избор.

В утвърденото медикал и СПА бижу на Розовата долина ще те посрещне и Медицински център “Салус”, където гостите се наслаждават още и на професионална кинезитерапия с най-висок клас лечебна апаратура за рехабилитация и профилактика, както и богато разнообразие от масажи за отпускане. Професионалният екип от кинезитерапевти, рехабилитатори и водолечители - хората, на които може да довериш своето лечение от заболяванията на опорно-двигателния апарат - ще се погрижат за всеки вид дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, травматични и ортопедични, дискови проблеми и заболявания на периферната нервна система. Освен това Дома на здравето разполага и със специалисти по “Физикална и рехабилитационна медицина” и китайска медицина от ново поколение.

Ето защо Гранд Резорт Павел баня Медикал и СПА 5* е сред фаворитите, когато става дума и за богатия избор от СПА процедури, които можете да разгледате тук, а всички разнообразни услуги в сектор “Лечение” бихте могли да разгледате тук. С доказан лечебен ефект са Хидротерапевтичният сектор, Зоната за третиране с луга и восъци, Зоната за електро- и светлoтерапия, Кинезитерапевтичната зала - места, където модерният подход и традициите се срещат, за да подобрят максимално физическото състояние на гостите. Истинско презареждане ще получите от автентичните авторски терапии с уникални местни растения, билки, етерични масла и авторски продукти, приготвени с роза Дамасцена, лавандула, мента, безсмъртниче, маточина, лайка и др.

В модерния СПА център можете да се насладите на авторски СПА ритуали, които в съчетание с познаването на лунните фази и тяхното въздействие наистина ще ви преродят. Наред с познатите Турска баня, Римска баня, Солна стая и Ледена стая ви очакват безброй терапевтични изкушения с примамливи имена. ’’Римска рапсодия с рози’’, например, включва пилинг, маска на тялото с изцяло натурални продукти с акцент розово масло. Следва масаж с авторски етерично-маслени комбинации и с елементи от Аюрведа. Процедурата завършва с тематична розова лимонада със свежи билки и плодове.

А “Римска рапсодия с лавандула” и “Нирвана” ще ви накарат да се връщате тук отново и отново, за да релаксирате и да получите перфектната грижа за вашето здраве.

През януари ще стартира за първи път и чисто новата пакетна програма за Лонджевити - нещо иновативно, мащабно и ексклузивно в Дома на Здравето, за което всички редовни клиенти и гости ще получат информация преди всички.

Павел Баня 6155

ул. Петко Колев 32,

тел.: 0878 200 800