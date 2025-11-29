Пезаро: Градът на музиката и на Росини (ВИДЕО)

На брега на Адриатика, в италианската област Марке, Пезаро съчетава курортен дух и старинна градска атмосфера. Пясъчният плаж е буквално на няколко крачки от центъра, а зад него се разкрива компактен исторически град с ренесансови площади, крепости и музикални сцени. Пезаро е известен и като „град на музиката“ – не само заради именития си композитор, но и заради богатия културен календар, който превръща лятото в непрекъснат фестивал.

Градът на Росини

Най-голямото име, свързано с града, е композиторът Джоакино Росини (1792–1868) – автор на „Севилският бръснар“, „Италианката в Алжир“ и „Вилхелм Тел“. Роден в Пезаро, той остава символ на белкантото, а градът ревностно пази паметта му чрез музеи, театър и фестивал на негово име.

В по-ново време Пезаро дава на Италия и други публични фигури – сред тях е футболистът Масимо Амброзини, свързван с „Милан“ и националния отбор, както и актрисите Анна Мария Албергети и Денизе Тантучи, познати от театъра, киното и телевизията.

Историческият център се върти около Пиаца дел Пополо – хармоничен ренесансов площад с аркади и фонтан на Нептун. Там се издига Палацо Дукале – някогашната резиденция на династията Сфорца, чиито фасади пазят духа на XV–XVI век.

Недалеч е масивната крепост Рока Костанца – военен комплекс от късното средновековие, който днес служи за културна сцена за летни спектакли и събития. Музикалните следи на Росини водят към „Театро Росини" – елегантен оперен театър от началото на XIX век, и към музеите, посветени на живота и творчеството му, включително запазената му родна къща.

Крайбрежната алея стига до Пиацале дела Либерта, където се намира прочутата „Сфера“ – голяма бронзова скулптура на Арналдо Помодоро, превърнала се в модерен символ на Пезаро. За любителите на природа на север започва паркът Монте Сан Бартоло – зелена зона с пътеки и панорамни гледки към морето и околните хълмове.

Град на музиката

Най-престижното събитие в Пезаро е Rossini Opera Festival, провеждан всяко лято през август. Фестивалът възражда оперите на Росини в оригинален или модерен прочит и привлича водещи изпълнители от световните сцени. Представленията се играят в главните театри на града, както и на открити сцени, което придава на Пезаро особен чар в топлите вечери.

Градът е признат и за „творчески град на музиката“, което се усеща във фестивали, концерти, майсторски класове и улични събития. В последните години културната програма се разширява с още изложби, театрални проекти и инициативи на открито, които свързват морската идентичност на Пезаро с модерното изкуство.

Пезаро е от онези италиански градове, които не крещят туристически блясък, а го прошепват. Денят може да започне с плаж и колело по крайморската алея, да мине през ренесансовия център и да завърши с опера или концерт под звездите. Комбинацията от море, история и музика прави Пезаро спокойно, но запомнящо се място на Адриатика.

