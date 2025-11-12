Като в "Алиса в страната на чудесата", но в планината: Добре дошли в Therme Fun and Sport Park

Най-големият СПА комплекс на Балканите Grand Hotel Therme с гордост представя най-новия и единствен по рода си увеселителен парк в България – Therme Fun & Sport Park. Разположен сред природата, в непосредствена близост до хотела, паркът предлага огромен набор от атракции и активности, които превръщат почивката в незабравимо преживяване за всеки посетител.





В сърцето на комплекса се крие малък приказен свят. Простирайки се на 1,5 км с приятен, лесен маршрут, Екопътеката е идеална за разходки за всеки. Денем тя впечатлява с красотата на природата, а вечер, осветена с мека светлина, се превръща в малък приказен свят.

По пътя ще откриете пейки, беседки и живописни мостчета, а панорамната гледка към Пирин, Рила и Родопите прави всяка крачка незабравима — място, където спокойствието и хармонията се преплитат, дарявайки усещане за истинско спокойствие.

В света на Алиса животните често говорят, спорят и дори рецитират. В Therme Fun & Sport Park не е нужно да говорят – погледът им е достатъчен. Зоокътът е точното място за цялото семейство, където забавлението се среща с любопитството.

Тук не просто гледате животните отдалеч – можете да ги докоснете и да се запознаете с тях отблизо, нещо, което в града почти не се случва. Това е мястото, където грациозни коне стъпват уверено из пътеките, носейки усещането за сила и свобода, докато козичките подскачат с весели очи и чаровните лами Джин и Дзен наблюдават света с тихо очарование.

Ездата сред планинските пейзажи е като тих разговор с природата — светът около вас се успокоява, мислите се подреждат, а Пирин се разгръща пред очите ви, изпълвайки сърцето с пълнота.

Забавление и адреналин сред природата

Точно както Алиса се спуска по заешката дупка към свят, в който всичко е възможно, и тук, щом прекрачиш прага на парка, попадаш в пространство, в което природата и забавлението се преплитат в пъстра, почти нереална картина.

Извисява се гигантски шах, който сякаш чака оживели фигури да започнат играта си, интересни животни, които се появяват като от приказка, огромна мишена за дартс – точна за големи забавления, весели площадки и невероятни пързалки, които превръщат всяко прекарване тук в истинско приключение.

За гостите на хотелите от веригата Grand Hotel Resorts by Pulse достъпът до парка е безплатен, което позволява да се насладите на всички забавления и удобства, без допълнителни грижи.

Сред акцентите на парка е и кулата за свободни скокове, която предлага уникална възможност за всеки приключенец да усети тръпката от високия скок и да преодолее себе си. А за любителите на динамичните приключения паркът разполага с въжен парк, изграден сред дърветата, с различни нива на трудност, който ще предизвиква тяхната смелост и издръжливост.

Нова атракция в парка е и огромната цветна тубинг пързалка с дължина 100 метра, специално създадена за по-големите деца. Тя предлага дълго, забавно и вълнуващо спускане, което събужда усмивки и предизвиква желание за ново пътешествие отново и отново.

Посетителите могат да се впуснат в разнообразни активности, които съчетават движение, игра и пълна безопасност. От различни видове пързалки, през дартс на открито с мащабна мишена, до първи стъпки в падел играта на специално изградени игрища – зоните са проектирани така, че да предлагат забавление за всяка възраст.

Детската зона е като отделна глава от историята – написана специално за малките приключенци. Място, където всяка активност е съобразена с възрастта и нуждите на децата – от детския наземен парк, аркадата за игри и големия батут, до мини АТВ-тата и обезопасените въжени мостове, които носят усещане за приключение без риск. Това е мястото, където децата могат да тичат, скачат, карат и изследват напълно свободно, докато родителите се наслаждават на спокойствието, знаейки, че всичко е наред.

Приключението завършва с топлина и уют

След активния ден в парка гостите могат да се отдадат на заслужена почивка в уелнес зоната на хотела – термални басейни, СПА процедури и гурме кухня допълват изживяването, създавайки перфектен баланс между движение и релакс.

А и малките гости остават заети с игри и приключения дълго време. Все пак Therme Fun § Sport Park пленява вниманието с разнообразието от съоръжения – от интерактивни игри и спортни активности до срещи с животни и кътчета сред природата, създавайки атмосфера, в която всяко дете се чувства свободно да изследва и се забавлява истински.