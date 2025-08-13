Безводието в Кюстендил: Десетки са опитите за незаконно присъединяване към ВиК

71 опита за незаконно присъединяване към ВиК са констатирани при съвместна проверка между „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и „Кюстендилска вода“ ЕООД на територията на област Кюстендил. За целта са съставени общо 71 констативни протокола за незаконно използване на услугата. Информацията идва на фона на безводието на територията на областта.„Кюстендилска вода“ ЕООД обслужва територия от 8 общини в област Кюстендил, като последните 24 месеца се забелязва критично намаляване на водните запаси на територията на общините Кюстендил, Дупница, Рила и Кочериново, съобщиха от холдинга.

Къде са нарушенията?

Разпределени по райони както следва: Кюстендил - 5 броя; Дупница - 39 броя; Бобол Дол - 2 броя; Кочериново - 1 брой; Рила – 1 брой; район Бобошево – 4 броя; Невестино – 3 броя; Коняво - 10 броя; Гърляно - 6 броя.

Във вчерашния ден са установени 4 незаконни отклонения на територията на гр. Дупница, с. Самураново и с. Кременик. От началото на годината на тероторията на село Самураново са прекъснати 5 обществени чешми без водомерен възел, като на терен е установено използването им за частни нужди – пълнене на басейни и поливане на тревни площи.

Общата стойност на допълнително начислената консумация по съставените протоколи възлиза на над 50 000 лв. с ДДС, като стойността на отделните варира между 1000 лв. с ДДС и 5000 лв. с ДДС.

Мерките на местния ВиК оператор

В началото на месец юли е изпратено предложение издаване на заповед за забрана на ползването на питейна вода за непитейни цели към всички общини с критични водни запаси в област Кюстендил.

Заповеди за ограничаване на водоползването за питейно-битови цели са издадени за населени места в общините: Кюстендил, Дупница, Бобошево, Невестино и Кочериново. „Кюстендилска вода“ ЕООД ще направи организация с местните власти, за да се подпомогне контролът до края на поливния сезон. ОЩЕ: "България има вода": Експерти обясниха защо тя не стига навсякъде