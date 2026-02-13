Община Кюстендил ще направи над 10 нови сгради за медицински амбулатории в селата

Община Кюстендил беше одобрена за разкриването и изграждането на 11 амбулатории на територията на малките населени места: Раждавица, Шишковци, Таваличево, Скриняно, Пиперков чифлик, Николичевци, Копиловци, Жабокрът, Гюешево, Граница и Вратца, анонсира кметът. „Още в предизборната ми програма поех ангажимент хората в малките населени места да получават качествена доболнична помощ близо до дома си, с ясен фокус върху профилактиката. Като кмет на Община Кюстендил последователно работя този ангажимент да се превърне в реалност за всички наши съграждани, независимо къде живеят“, заяви кметът.

Във всяко от тези населени места ще бъдат изградени мобилни конструкции с необходимите помещения за лекарски прегледи, извършване на превръзки и други медицински манипулации. Амбулаториите ще могат да се използват от фелдшери, акушерки, рехабилитатори и медицински сестри, които ще имат възможност да разкрият своя практика. Те ще бъдат на разположение и на общопрактикуващи лекари за извършване на прегледи.

По този начин ще се повиши здравният стандарт и качеството на живот на жителите в малките населени места. Целта е да се създадат условия за достъпно и навременно здравно обслужване, което да намали необходимостта от пътуване до общинския център и да подпомогне ранната диагностика и профилактиката.

Очаква се общината да бъде поканена и за осигуряване на два мобилни лекарски кабинета, които ще обслужват територията на общините Невестино, Трекляно, както и Община Кюстендил, посочи още кметът.

„Общината има 71 населени места и ние носим отговорност за всеки наш съгражданин. Профилактиката е изключително важна за здравето на хората и това е посоката, в която ще продължим да работим“, допълни инж.Атанасов.

В заключение кметът изрази благодарност към Министерство на здравеопазването за осигуреното оборудване и подкрепата за реализирането на тази важна за малките населени места инициатива.

Стойността на всеки един от проектите е в размер на 42 055,04 евро с ДДС, включващи разходи за СМР, закупуване и монтаж на готови модулни контейнери, надзор, информация и публичност.

Общата стойност на 11-те проектни предложения е 462 605,44 евро с ДДС. Проектите са финансирани по процедура BG-RRP-12.014 Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена от инвестиция „Развитие на амбулаторните грижи”, Национален план за възстановяване и устойчивост.