Община Кюстендил обяви класирането от третото издание на фестивала "Джамала" (ВИДЕО)

Община Кюстендил има удоволствието да обяви класирането от Третото издание на Националния маскараден фестивал "Джамала". Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов изказва своята искрена благодарност към всички участници, които със своята енергия, пъстрота и всеотдайност превърнаха събитието в истински празник на българската традиция. Той благодари на съорганизаторите от Народно читалище „Братство“, на служителите на РУ – Кюстендил и ОД на МВР, както и на екипите от Община Кюстендил, ангажирани в подготовката и организацията на събитието.

Изпълненията на участниците бяха оценявани от компетентно жури в състав:

Председател: д-р Иглика Мишкова

Членове:

доц. д-р Вихра Баева

гл. ас. д-р Мариянка Борисова

ас. Елка Минчева

доц. д-р Веселка Тончева

Журито отличи най-добрите групи в основното класиране, както и в редица специални категории.

Награди бяха осигурени и от Регионален исторически музей Кюстендил/Kyustendil Regional History Museum и Центъра на занаятите, които подкрепиха събитието и насърчиха съхраняването на маскарадната традиция.Награди са осигурени и от името на кмета инж. Атанасов, председателя на Общински съвет Димитър Велинов и председателя на читалище "Братство" Иван Андонов.

КЛАСИРАНЕ

Първо място- парична награда в размер на 2 500 евро

Маскарадна група „Кукери“, НЧ „Зора 1930“, с. Челник, общ. Тунджа, обл. Ямбол

Второ място- парична награда в размер на 1500 евро

Група за поддържане и пресъздаване на традиции и обичаи,

НЧ „Борис Беров 1903“, с. Тъжа, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

Трето място- парична награда в размер на 750 евро

Сурвакарска група, НЧ „Иво войвода – 1928“, с. Долна Секирна, общ. Брезник, обл. Перник

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

За маски и костюми на кукерска група

Кукерски старци, НЧ „Зора 1902“, с. Голямо Дряново, общ. Казанлък

За маски и костюми на сурвакарска група

Сурвакарска група с. Витановци, НЧ „Отец Паисий – 1928“, общ. Перник

За предаване на традицията между поколенията

Сурвакари с. Долна Секирна, НЧ „Големи връх – 2025“, общ. Брезник, обл. Перник

За опазване на маскарадната традиция

Сурвакарска група, НЧ „Пробуда – 1935“, кв. Бела вода, гр. Перник

Най-атрактивна маскарадна група

Кукерска група „Джамалджии“, НЧ „Пробуда – 1928“,с. Жабокрът

Награда за персонаж в сурвакарска група (Баба и Мечка)

Сурвакарска група при НЧ „Граовска пробуда – 1928“, с. Велковци, общ. Брезник, обл. Перник

Най-добро представяне на кукерска група

Кукерска група с. Зимница, НЧ „Възраждане 1926“, обл. Ямбол

Най-добро представяне на сурвакарска група

Сурвакарска група с. Кошарево, общ. Брезник, обл. Перник

За поддържане и представяне на местната традиция

„Къпачи“, НЧ „Просвета – 1882“, гр. Кула, обл. Видин

За най-добро взаимодействие с публиката

Старци Сахране, НЧ „Светлина 1905“, с. Горно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

Най-многобройна група

Сурвакарска група с. Ярджиловци

Награда за детско участие

Сурвакарска група с. Садовик, НЧ „Дебелец – 1932“, общ. Брезник, обл. Перник

Награда за Войвода/Цар

Сурвакарска група с. Друган, общ. Радомир

Награда за дебют

Джамаларска група „Со воля“, с. Соволяно

НАГРАДИ ОТ ИНСТИТУЦИИ

Награди на Регионален исторически музей – Кюстендил

Кукерска група, гр. Ямбол, НЧ „Диана – 1944“

Ромска сурвакарска група, гр. Радомир

Сурвакарска група с. Конска, общ. Брезник, обл. Перник

Мечкарска сурвакарска група при НЧ „Христо Ботев – 1948“, с. Пиперков чифлик

Награда на Кмета

Кукерска дружина с. Калипетрово, НЧ „Пробуда – 1940“, общ. Силистра

Награда на Кмета за най-млад участник

Сурвакарска група при НЧ „Просвета 1988“, с. Гирчевци

Награди на Център на занаятите

Сурвакарска група с. Ябълково, НЧ „Зора – 1948“

Сурвакарска група „Предрешляци“, НЧ „Крюгер Николов – 1922“, с. Пещера, общ. Земен, обл. Перник

Награда на Председателя на Общински съвет

Станчинарска група с. Беласица, общ. Петрич, обл. Благоевград

Награда на председателя на НЧ „Братство“

НЧ „Отец Паисий 1928“, с. Багренци