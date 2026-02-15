Намушкаха с нож жена в Дупница при опит за грабеж

Намушкаха с нож жена в Дупница. Инцидентът е станал около 04:00 часа на 15 февруари, съобщи пред БТА Катя Табачка - говорител на Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Пострадалата и нейна приятелка са разговаряли на беседка в парка на града, когато до тях се е приближил мъж. Поискал им пари и ги заплашил с нож. Жените били склонни да му дадат пари, но той посегнал и намушкал едната в областта на корема, информира Табачка.

Жената е хоспитализирана в София

Жената е настанена в болнично заведение в София с порезна рана, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев.

Работи се по изясняването на фактите по случая. Образувано е досъдебно производство, допълни говорителката на Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Инцидентът става три дни след като мъж намушка трима души, като един от тях – 21-годишен младеж, почина. Пострада тежко и 15-годишно момиче, което беше прието за лечение в болница „Пирогов" - състоянието му е стабилизирано, но остава тежко. Продължава да има опасност за живота и на жената, която бе намушкана при инцидента в "Подуяне": Все още с опасност за живота: Състоянието на жената, намушкана в “Подуяне“.

