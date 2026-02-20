Кюстендил се преклони пред паметта на Васил Левски и с признателност отбеляза 153 години от гибелта на Апостола на свободата. "Навършват 153 години от гибелта на човека, запалил огъня на свободата в сърцата на всички българи и то в най- мракобесните години на турското робство. Човекът повел българите по пътя на свободата, човекът- пример за родолюбие и себеотрицание. Благодарение на него днес можем да се наречем свободни българи”, заяви кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Той подчерта, че присъствието на децата е най-яркият акцент на рецитала – тук и в с. Николичевци. Тяхното участие, вълнение и искреност превърнаха събитието в истински урок по родолюбие.

Пред паметника на националния герой граждани, представители на институции и ученици сведоха глава в знак на почит и признателност към делото и саможертвата му.

С болка и гордост си припомнихме саможертвата на човека, който посвети живота си на отечеството и остана безсмъртен в сърцата ни. Както звучеше и в стиховете по време на церемонията:

„Но остана жив в сърцата,

Българино, най-велик!“

В словото си водещите припомниха, че Левски остава завинаги символ, морален компас и светъл пример за всички нас – човекът, посветил живота си на идеала за „чиста и свята република“ и изрекъл думите: „Ако печеля – печеля за цял народ, ако изгубя – губя само мене си“.

Възпоменателната програма продължи с емоционален рецитал и музикални изпълнения на ученици от Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ с класен ръководител Цветелина Молова. Децата изпълниха песните „Жив си, Апостоле“ и „Левски, Апостоле“, като чрез стихове и слово пресъздадоха образа на неуморния Дякон – бездомен, но всеотдаен, смел и скромен, готов да жертва себе си в името на свободата на народа.

Бяха припомнени и заветните му думи: „Времето е в нас и ние сме във времето“, които и днес звучат актуално и ни задължават да бъдем достойни за неговия подвиг.

🇧🇬Венци и цветя в знак на признателност поднесоха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, заместник- кметове на Община Кюстендил, областният управител инж. Методи Чимев, представители на Общински съвет, на Архиерейско наместничество, държавни и образователни институции, политически партии, обществени организации и граждани.

С едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на Апостола – герой незабравен, останал жив в сърцата на българите и в националната ни памет като символ на честност, смелост и безрезервна обич към отечеството.

Община Кюстендил изразява своята благодарност към Регионален клуб „Традиция“ към Народно читалище „Генерал Владимир Заимов 2013“ за осигурения почетен караул по време на възпоменателната церемония. Скъпи съграждани, благодарим Ви, че заедно сведохме глави и отдадохме почит пред паметта на Васил Левски – Апостола на българската свобода.