Информационна кампания по повод Деня за безопасен интернет се проведе в Кюстендил

Информационна кампания по повод Деня за безопасен интернет събра ученици в Младежкия център в Кюстендил. Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център по наркотични вещества организираха на 09.02.2026 г. в Младежкия център – Кюстендил информационна кампания по повод Деня за безопасен интернет. Той се отбелязва всяка година в първия вторник на месец февруари, а инициативи и събития се провеждат през целия месец в цяла Европа и по света. През 2026 г. официалната дата е 10 февруари.

Домакин на събитието беше кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който откри срещата.

В своето обръщение към учениците кметът подчерта значението на темата:

„Днес всички сме част от глобалния свят и социалните мрежи. Използваме интернет ежедневно за комуникация, но често не знаем кой стои от другата страна, какви са намеренията му и какво цели. Когато човек е в по-крехка възраст, е трудно да различи рисковете. Именно затова подобни срещи са изключително важни. Благодаря на Общинския съвет по наркотични вещества и на експертите от ГДБОП, които ще ви дадат ценна информация как да действате, кога да ви „светне червената лампа“ и с кого да споделите. Споделянето е ключово, за да предпазите себе си, близките си и приятелите си. Радвам се, че залата е пълна с деца.“

Събитието беше предназначено за ученици от 5., 6. и 7. клас от училищата в гр. Кюстендил. Участие взеха възпитаници на:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“,

ОУ „Проф. Марин Дринов“,

ОУ „Иван Вазов“,

ОУ „Паисий Хилендарски“,

Спортно училище „Васил Левски“ и

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“.

Гости на инициативата бяха инспектор Емил Илиев, Николай Иванов и Ивайло Янков от ГДБОП – Дирекция „Киберпрестъпност“ – София. Те запознаха учениците с рисковете при работа в интернет, кибертормоза, онлайн измамите, защитата на личните данни и безопасното поведение в дигитална среда. Експертите изнесоха лекция на тема превенция срещу интернет измами, педофилия, кражба на лични данни и злонамерен софтуер.

Темата за киберсигурността на подрастващите е особено важна в съвременния дигитален свят. Семейството е първият филтър при киберзаплахи, но чрез подобни обучения се подпомага способността на децата сами да разпознават рисковете и да избягват опасностите онлайн.

В рамките на събитието бяха наградени и участниците в конкурса за видеоклип „Малка история с голяма истина“, организиран от ОбСНВ и ПИЦ по повод Международния ден за безопасен интернет.

Водещ на събитието беше Виктор Валентинов – доброволец към ОбСНВ и ПИЦ, заедно с останалите доброволци.

Наградени участници в конкурса

Възрастова група 5–7 клас

Първо място – Грамота и ваучер за

ОУ „Проф. Марин Дринов“ – видеоклип на Стефани Стефанова Боянова, Хоуп Асенов и Никол Николаева Милева

Грамота за Максимилиана-Шарлот Шелдън Чаван-Рок

Второ място – не се присъжда

Трето място – Грамота и ваучер за

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – видеоклип на Велизар Мирославов Александров и Яница Емилова Георгиева

Възрастова група 8–11 клас

Първо място – Грамота и ваучер за

ЕГ „Д-р Петър Берон“ – видеоклип на Мария Савева и Борислав Милошев

Второ място – Грамота и ваучер за

ПГИМ „Йордан Захариев“ – видеоклип на Михаела Мирославова Маврева, Памела Любомирова Александрова и Майкъл Константинов Рацов

Трето място – Грамота и ваучер за

ПГСС „Св. Климент Охридски“ – видеоклип на Самуил Мартинов Сашов и Марио Георгиев Иванов