Ето кога ще грейне коледната елха в Кюстендил

В най-светлите дни на годината, когато се завръщаме у дома — към корените и традициите — Кюстендил отново показва, че истинската магия се ражда там, където има усещане за общност.

На един от най-хубавите християнски празници – Никулден, тържествено ще бъдат запалени светлините на Коледната елха в Кюстендил. И тази година Община Кюстендил ще зарадва своите жители и гости с иновативна, впечатляваща и дълбоко свързана с местните традиции празнична украса. В центъра ѝ стои впечатляваща елха, изградена върху метална конструкция и покрита с естествен иглолистни клони, добити от санитарна сеч – продължение на миналогодишната екологична концепция.

Кюстендилската елха тази година е с напълно нова, впечатляваща визия.

Осем светещи трапецовидни пана, вдъхновени от монументалната шевица на площад „Велбъжд“, превръщат дървото в истински празничен фенер. Всеки елемент на елхата е като бродирана молитва за ново начало, светлина и благоденствие. Традиция, красота и екология се срещат в едно – за празник, който ни свързва с корените ни и с най-близките хора.

Всеки от светещите елементи носи стилизираното цъфнало клонче – древен кюстендилски мотив, символизиращ живот, плодородие и силата на рода.

В нашата местна традиция то изпълнява не само декоративна, но и защитна функция, а стилизираната му форма превръща бродерията в своеобразна молитва за здраве, сила и вечно възраждаща се пролет.

Тази символика оживява върху празничната елха в самия център на града, вписвайки се естествено в цветната композиция на площад „Велбъжд“. Така Кюстендил отново съчетава традиция, модерна визия и екологична отговорност по начин, който няма аналог в България.

Очакваме Ви на Никулден, когато светлините на кюстендилската елха ще озарят града и ще поставят началото на празничния сезон!