Кюстендил посреща пролетта и своя официален празник. Градът отново показа своята красота и съхранени традиции, утвърждавайки се като все по-привлекателна дестинация за туризъм и култура. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов посрещна президента на Република България г-жа Илияна Йотова. Пред сградата на общината тя беше приветствана по стар български обичай – с топла питка и кюстендилски зелник, поднесени от женската група към читалище „Съгласие“ в село Жабокрът. Зелникът е част от националното нематериално културно наследство и носи духа на местните традиции.

Президентът посрещнаха и Девойки „Кюстендилска пролет“ – красивият символ на младостта, надеждата и продължението на традицията.

„За мен е удоволствие да ви приветствам в хилядолетния Кюстендил – градът на Владимир Димитров – Майстора, градът на плодородието, овощната градина на България – град, докоснат от боговете“, с тези думи се обърна към присъстващите кметът инж. Огнян Атанасов.

Той допълни, че именно оттук „тръгват пролетта и вдъхновението“ и отправи пожелания за здраве, надежда и плодородна година за всички българи.

В своето обръщение към жителите и гостите на града г-жа Илияна Йотова сподели силната си емоционална връзка с Кюстендил:

„Обичам този град. Всеки път, когато се връщам тук, си спомням хилядолетната история на древната Пауталия и усещам духа на едно място, което има минало, но и бъдеще.“

Тя подчерта красотата на Кюстендил през пролетта, когато „всичко наоколо цъфти с толкова много багри“.

Йотова се обърна и към младите хора, като ги насърчи да бъдат достойни посланици на българската красота и дух, подчертавайки, че бъдещето принадлежи на тях.

„И нека с първите дни на пролетта да си пожелаем дни, изпълнени с много успехи. Дни, в които този успех ще бъде наше общо дело.Тогава, когато имаме трудности и проблеми, ние, българите, да се държим ръка за ръка.

Няма тогава трудност и проблем, който да не може да бъде решен.

Защото само когато сме заедно, когато сме единни, можем да вървим напред и да дадем тази България на децата си, която искаме“, каза президентът на Република България.

Велбъждският епископ Исаак отслужи молебен за здраве и благоденствие и отправи поздрав към жителите и гостите от името на Българския патриарх Даниил.

Сред официалните гости на празника бяха и представители на дипломатическия корпус, сред които Н. Пр. Дай Цингли – посланик на Китайската народна република, Н.Пр.Ден Хартог – посланик на Кралство Нидерландия, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, представители на държавната и местната власт, народни представители, общински съветници, кметове на съседни общини, представители на институции и политически партии.

Кметът инж. Огнян Атанасов и председателят на Общински съвет Димитър Велинов проведоха работна среща с посланика на Китай Н. Пр. Дай Цингли, на която бяха обсъдени възможности за сътрудничество в областта на икономиката, туризма и културния обмен. Предстои на следващата сесия на Общински съвет да бъде гласувана докладна относно побратимяването с град Янтай, провинция Шандонг.

На площад „Велбъжд“ се състоя тържественото предаване на символите на града и представянето на Девойка „Кюстендилска пролет“ 2026 – Рая Цонева, заедно с нейните подгласнички Каролина Шаркова и Габриела Кирилова.Те получиха символите на града от Девойки „Кюстендилска пролет“ 2025 – Василена Димитрова, както и на нейните подгласнички Анджелина Джонева и Петя Здравкова.

Девойките застанаха начело на традиционното празнично шествие, водено от председателя на Общински съвет Димитър Велинов, което пое към лесопарк „Хисарлъка“ – както повелява дългогодишната традиция на празника.

Празничният ден продължи на сцена „Базиликата“ с изпълненията на Мария Чакърдъкова, която допринесе за празничното настроение с обичани български песни и кръшни хора. Тази вечер празникът продължава на площад „Велбъжд“. От 19:00 часа ви очаква големият концерт с участието на Владимир Ампов – Графа и група „+359 РОК*