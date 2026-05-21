Войната в Украйна:

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

21 май 2026, 1:55 часа 1724 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Бившият италиански депутат Алесандра Мусолини спечели телевизионното шоу „Биг Брадър“ в родната си страна Италия, съобщи ДПА. 63-годишната внучка на фашисткия диктатор Бенито Мусолини триумфира над 15 участници по време на финала на риалити формата. Празнувайки победата си, Мусолини заяви: „Изживях всичко пълноценно, оставайки вярна на себе си. Не съжалявам за нищо“. Тя ще получи награда от 100 000 евро, като половината ще дари за благотворителност.

Още: Внучката на Мусолини написа книга за любовта на своите дядо и баба

Мусолини е била член на Европейския парламент, но също така е била депутат и в италианския парламент, отбелязва ДПА. Първоначално тя принадлежеше към малка неофашистка крайнодясна партия, преди да се присъедини към политическата формация „Форца Италия“ на вече покойния бивш премиер на Италия Силвио Берлускони. В момента Алесандра Мусолини е член на управляващата дяснопопулистка партия „Лига“. Преди да влезе в политиката, тя е работила като модел, актриса и певица.

Още: Мечта на Мусолини и Берлускони: Грандиозният план на Италия за НАТО

Шоуто „Биг Брадър“, в което участват знаменитости, се излъчва в Италия от десетилетие, под наименованието Grande Fratello VIP. През 2020 г. Мусолини участва и в танцовото състезание Ballando con le stelle, където завърши на трето място.

Още: "Победа или смърт": Световното по футбол, което Хитлер и Мусолини употребиха за пропаганда

Алесандра е дъщеря на Романо Мусолини, най-малкият син на Бенито Мусолини, и първата му съпруга Мария Шиколоне, която е сестра на филмовата звезда София Лорен. Алесандра често предизвиква полемики заради отказа си да се разграничи от своя дядо, допълва ДПА.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Биг Брадър Бенито Мусолини Алесандра Мусолини Александра Мусолини
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес