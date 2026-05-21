Млада майка се бори с коварно заболяване, да й помогнем да бъде до дъщеря си

Млада майка се бори с коварно заболяване. Тя се нуждае от финансова помощ, за да пребори болестта и да бъде до дъщеричката и съпруга си.

Ето и разказа й:

Казвам се Галя Петкова на 32г майка на прекрасна 4-годишна дъщеря. На 20.01 тази година ми откриха злокачествено образувание на гърдата.И на 24.03 от изследване с ПЕТ скенер се установи че имам и расейки по костите и черния дроб.Следствие на лекарска грешка-защото юни миналата година си намерих бучка и бях при доктор на ехограф който ми заяви, че трябва да спра да нося сутиен и ще ми мине-нямало нищо притеснително.Но не ми мина няколко месеца по-късно аз имам една гърда,а другата ми е залепена за гръдния кош и болест която ми коства живота и това да оставя детето ми сираче.

Още: Светослава води най-важната битка – шансът ѝ за лечение зависи от всички нас

Тук в България докторите ме лекуват с хормонотерапия и категорично отказват да ме оперират.Тази терапия продължава много дълги години и в един момент зависи от организма тя спира да действа,не е сигурно изобщо дали ще повлияе на тумора който е HER2(0+) а аз нямам време за губене.

Искам да замина за Турция защото шансовете ми за живот там са по-големи,но са ми необходими средства за лечение, които са непосилни за нашето семейство.С таткото си гледаме детето сами без никаква помощ.Аз сега не работя само той и не можем да си позволим това ходене в Турция.

Още: 17-годишно момиче се нуждае от лечение в Турция

Моля ви помогнете ми да се излекувам и да бъда до дъщеря си.Терапията в момента е много изтощаваща, защото лекарствата имат странични ефекти,не съм даже в състояние да си гледам детето и да играя с него нормално-изтощена съм отпаднало ми е постоянно ми се вие свят.

Моля ви от сърце помогнете ми да живея и да си изгледам детето здрава. Бъдете здрави!

Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи през платформата на Фондация Павел Андреев тук.

Майка на две деца се нуждае от помощ, за да живее