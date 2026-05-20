Руските жертви на фронта в Украйна: Обръща се вековна тенденция във войната

От началото на 2026 г. общите загуби на Русия надхвърлят 141 500 военнослужещи, от които над 83 000 са загинали - останалите са толкова тежко ранени, че не могат да се завърнат за бойни действия, изчезнали са или са пленени (по класификацията на НАТО за военни жертви). Числото обяви на 20 май главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски. Данните бяха оповестени в доклада му за участието в заседание на Съвета Украйна–НАТО в щабквартирата на Алианса в Брюксел.

Сирски заяви, че е информирал участниците за текущата оперативна ситуация на фронта, нуждите на украинските въоръжени сили и ключовите приоритети за укрепване на капацитета на страната.

„Подчертах, че тактиката на активна отбрана ни позволява да изтощим врага, да си възвърнем територия и да нанесем максимални загуби на врага. Всеки ден руската армия губи поне хиляда войници, убити и ранени“, каза Сирски.

Ефектът на дроновете: Русия губи повече войници, отколкото може да мобилизира

Той добави, че подразделенията за безпилотни системи на Украйна са били от съществено значение за тези усилия и до голяма степен благодарение на тяхната работа Русия губи повече личен състав, отколкото може да мобилизира.

По думите на генерала - Украйна значително е увеличила броя на ударите дълбоко зад руските линии чрез бързото разгръщане на дронове за удари със среден обсег, а украинските войски са постигнали напредък в отслабването на руската противовъздушна отбрана на по-близки разстояния, което позволява по-ефективни атаки срещу логистични центрове, нефтопреработвателни заводи и обекти на отбранителната промишленост на Русия.

Съотношението убити-ранени в руската армия: промяна на дългогодишна военна тенденция

На 10 март украинският президент Володимир Зеленски заяви, че „от общо 100% загуби (на руската армия - бел. ред.) 62% са убити, а 38% – ранени“. Той се позова на разузнавателни оценки, прегледани от Украйна, показващи съотношение от почти 2:1.

Последните данни на Сирски, валидни към месец май, сочат малко по-нисък процент – 58% убити срещу 42% ранени.

В повечето предишни съвременни войни напредъкът в полевата медицина и системите за евакуация на ранени е довел до това ранените войници да надвишават значително броя на загиналите.

Освободеният от служба генерал-майор от австралийската армия Мик Райън заяви пред Kyiv Independent по-рано този месец, че при мащабните конвенционални войни традиционно съотношението е приблизително един загинал войник на всеки три до пет ранени - или от 1:3 до 1:5.

Според Филипс О'Брайън, професор по стратегически изследвания и ръководител на Факултета по международни отношения в Университета в Сейнт Андрюс, условията на бойното поле в Украйна може би сега обръщат вековната тенденция, поставяйки руската агресия далеч извън историческите норми на съвременната война.

Първата световна война, която също включва укрепени фронтови линии и масивна артилерийска война, води до около 10 милиона загинали военни в сравнение с около 20 милиона ранени на всички театри на военните действия, което е съотношение 1:2.

На 9 май независимите руски медии „Медиазона“ и „Медуза“ актуализираха общата си оценка за военните загуби на Русия в Украйна. Според доклада им - от началото на мащабната инвазия през февруари 2022 г. са загинали 352 000 руски мъже на възраст между 18 и 59 години.

Генералният щаб на Украйна не разкрива собствените си загуби по време на пълномащабната инвазия, позовавайки се на оперативна тайна. Руската армия също не разкрива официално числата.

Доклад на CSIS от януари 2026 г. посочва, че Украйна вероятно е понесла между 500 000 и 600 000 жертви от февруари 2022 г. до декември 2025 г., от които се смята, че между 100 000 и 140 000 са загинали в сражения.