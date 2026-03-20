В навечерието на "Кюстендилска пролет": В града посрещнаха българския патриарх Даниил (СНИМКИ)

20 март 2026, 19:50 часа 1168 прочитания 0 коментара
Софийският митрополит и Български патриарх Даниил посети Кюстендил в навечерието на официалния празник на града – „Кюстендилска пролет“. Негово Светейшество бе посрещнат в града от Негово Преосвещенство епископ Исак и от кмета на Община Кюстендил, инж. Огнян Атанасов, както и от представители на държавната власт. Кметът изрази своята благодарност за духовната подкрепа и присъствието му на този важен за кюстендилци празник.“

Българският патриарх Даниил оглави Преждеосвещената света литургия в храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ , а вечерта в храм „Успение Богородично“ ще отслужи Малко повечерие с четвъртата част на Богородичния акатист.

По време на посещението си патриарх Даниил благослови жителите и гостите на града, придавайки още по-дълбок духовен смисъл на празничните дни, посветени на „Кюстендилска пролет“.

Елин Димитров Отговорен редактор
