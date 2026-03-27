Кметът на Тетевен направи инспекция на дейностите по проект „Реконструкция на водоснабдителната мрежа“

На 26 март кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева направи инспекция на ремонтните дейности по проект „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на град Тетевен“. От проверката стана ясно, че изпълнението върви с добро темпо, при спазване на сроковете и с необходимото качество на извършваните дейности.

Проектът включва реконструкция на близо 10 километра /около 9 806 лин.м./ водопроводна мрежа. Ще бъдат поставени полиетиленови тръби с висока плътност за налягане, ще се изградят нови сградни отклонения, както и необходимите пожарни хидранти, съобразно всички изисквания за безопасност. Техническият проект обхваща голяма част от вътрешноразпределителната мрежа на града по близо 30 улици.

В последните 9 години ние, ръководството на общината, направихме всичко възможно за намаляване на загубите на вода от водопреносната мрежа чрез поетапната подмяна на водопроводите в града и селата, каза д-р Бояджиева по време на инспекцията.

Общата дължина на изградените и ремонтирани водопроводи в последните 10 години е над 15 хил. л.м., а инвестираните средства са над 5 млн. лв., добави кметът на Тетевен.

Д-р Бояджиева отбеляза, че са подписани споразумения с МРРБ за предстоящ ремонт на водопроводи на обща стойност 19 100 900 лв., като голяма част от тях са за настоящия проект в Тетевен, а чрез неговата реализация ще завърши обновяването на водопроводната мрежа в града.

Проектът обхваща голяма част от вътрешно-разпределителната мрежа на града по следните улици: ул. „Христо Ботев“, ул. „Пенка Михайлова“, ул. „Калена плоча“, ул. „Ал. Константинов“, ул. „Баньо Маринов“, ул. „Васил Йонков“, ул. „Чаира“, ул. Илия Темелски“, ул. „Тодор Михайлов“, ул. „Трескавец“, ул. „Палтен“, ул. „Вежен“, ул. „Върбанчовец“, ул. „Боева могила“, ул. „Иван Фурнаджиев“, ул. „Червен“, ул. „Бели Вит“, ул. „Димитър Ковачев“, ул. „Романов дол“, ул. „Костина“, ул. „Лальо Пеев“, ул. „Равни камък“, ул. „Станьо Петков“, пл. „Първи ноември“, ул. „Боровец“, ул. „Павел Койчев“, ул. „Михаил Койчев“ и други.