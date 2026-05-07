Вторият кръг от Детските Даунхил Серии за 2026 ще се проведе в Тетевен

От 8 до 10 май за 6-ти пореден път гр. Тетевен ще събере някои от най-бързите и талантливи деца и младежи в планинското колоездене от всички краища на България. Поводът е вторият кръг от Детските Даунхил Серии за 2026-та и едно от най-масовите и любими събития на мнозина - Тетевен Kids DH.

Откриването на надпреварата ще бъде на 9 май от 09.00ч. на обичайното място - в близост до бившия ресторант „Ловен дом“.

Събитието се организира от СК Райдърс Юнайтед и Николай Янков с подкрепата на Община Тетевен. Състезанието ежегодно събира голям брой участници, като вече са регистрирани около 250 човека.

Трасето е с дължина от близо 1 км и е много атрактивно, като дава възможност на деца и младежи, с не много богат опит в подобни събития, също да вземат участие.

Тетевен Kids DH 2026 се провежда с подкрепата на хотел „Еница“, сладкарница ИЗА, Bike Center, Maxxis, „Керхер“ България и др.

Регистрацията за участие с повече подробности ще откриете на www.race-series.com/tetevenkids2026

Програма:

8 май, петък

12:00 - 18:00 Оглед на трасето без колела

16:30 - Техническа конференция, финална зона + онлайн във фейсбук събитието

18:00-20:00 Регистрация за участие хотел Еница

9 май, събота

8:00 - 9:00 Оглед на трасето без колела

9:00 – Официално откриване

8:30 – 10:30 – Регистрация във финалната зона

9:30 – 12:00 – Тренировка категории 10-12 и 13-14

12:00 - 14:30 - Тренировка категории 15-16, 17-18 и Жени

14:45 Квалификация (по ред категории: 10-12, 13-14, 15-16, Жени, 17-18)

10 май, неделя

9:00 – 11:00 – Тренировка категории 10-12 и 13-14

11:00 - 13:00 - Тренировка категории 15-16, 17+ и Жени

13:30 - Финали (по ред категории: 10-12, 13-14, 15-16, Жени, 17-18)

Награждаване – до 30 минути след финалите