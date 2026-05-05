Откриха нови STEM кабинети в НУ „Хаджи Генчо“ в Тетевен

С тържествена церемония в НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен бяха открити новите STEM кабинети – „Център за млади изследователи“ и „Център за дигитални създатели“. Събитието събра представители на местната власт, педагогическия колектив, ученици и родители. Официален гост на откриването бе кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, която поздрави ръководството на училището за успешно реализирания проект и подчерта значението на инвестициите в съвременна образователна среда. Своите поздрави отправиха още г-жа Ирена Филипова – директор на училището и д-р Иваничка Буровска - началник на РУО-Ловеч. Поздравителен адрес бе изпратен и от г-жа Мария Стойчева – председател на ОбС-Тетевен. Сред присъстващите беше и г-жа Мария Милева – дългогодишен учител в НУ „Хаджи Генчо“, г-жа Светла Христова – ст. експерт ОНЕ към РУО - Ловеч, представители на Обществения съвет към училището.

Новата STEM среда е създадена с цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науката, технологиите и математиката. Тя включва два специализирани кабинета и обособено коридорно пространство за отдих и обучение, организирано в три основни направления – „Зелени технологии и устойчиво развитие“, „Природни науки“ и „Математика и информатика“.

По проекта са изградени и оборудвани общо пет високотехнологични и свързани класни стаи (ВОСКС), които разполагат с интерактивни дисплеи с вградени компютърни модули, видеоконферентна система и лаптоп за учителя. Новата среда създава условия за интерактивно обучение, работа по проекти и развитие на дигитални умения у учениците.

STEM центърът е изцяло обновен и пригоден за обучение в модерна, функционална и защитена среда, която отговаря на съвременните образователни изисквания.

Реализацията на проекта е на стойност над 250 хил. лв., осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост.

С откриването на новите кабинети НУ „Хаджи Генчо“ прави важна крачка към модернизиране на учебния процес и създаване на условия за развитие на бъдещите млади изследователи и дигитални създатели в община Тетевен.