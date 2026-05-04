С тържествен концерт бе отбелязана 95-та годишнина на НЧ „Развитие 1931“ в село до Тетевен

С празнична програма и много вълнуващи моменти в село Рибарица бе отбелязана 95-годишнината от създаването на НЧ „Развитие 1931“. Юбилеят събра жители и гости на населеното място, които заедно почетоха дългогодишната дейност на културната институция и нейния принос за съхраняването на българските традиции и дух.

Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева и кметът на с. Рибарица – Пенка Ганева. Те поздравиха читалищното ръководство и самодейците за тяхната отдаденост и активна културна дейност през годините. По повод значимата годишнина д-р Бояджиева и г-жа Стойчева връчиха плакети като израз на признателност към институцията за нейния принос към културния живот в общината. Кметът на Тетевен връчи и плакет по повод 90-та годишнина на Павел Кръстев, които също е неизменно свързан с читалищната дейност.

Празничната вечер премина с участието на изявени изпълнители, сред които самодейците от читалището, народният певец Димитър Димитров – Мустака, Виктория Стефанова, Моника Иванова, както и дует „Музи“. Те създадоха незабравима атмосфера с богат репертоар и заслужено получиха аплодисментите на публиката.

Юбилеят на НЧ „Развитие 1931“ бе не само повод за равносметка, но и празник на живата традиция, която продължава да се предава през поколенията. Събитието още веднъж показа, че читалището остава важен духовен и културен център за местните хора.