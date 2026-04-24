Община Тетевен с богат и разнообразен културен календар за месец май

Община Тетевен обявява своя богат и разнообразен културен календар за месец май 2026 г., изпълнен със събития, посветени на значими исторически дати, национални празници и културни прояви.

Началото на месеца поставя 6 май – Денят на храбростта и Българската армия, който ще бъде отбелязан пред сградата на Исторически музей – Тетевен. На 9 май, отново на същото място, ще се проведе събитие по повод Деня на Европа и 81 години от края на Втората световна война.

Културната програма продължава с тематични прояви по случай 150-годишнината от Априлското въстание. На 11 май в салона на Общината ще се състои среща-разговор с проф. Пламен Митев, а на 13 май в НЧ „Съгласие 1869“ ще бъде представен специален спектакъл по темата.

На 22 май в местността Просеченик ще бъде отбелязана годишнина от гибелта на Христо Габровчето. След това, на 23 май, жителите и гостите на града ще могат да се включат в шествието, посветено на годишнината от смъртта на ген. Владимир Вазов, като вечерта ще се състои концерт на БГ дуета.

Кулминацията на празничната програма е на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Предвидени са празнично шествие, награждаване на изявени учители и музикални изпълнения.

Честванията по случай 150-та годишнина от епилога на Априлското въстание ще започнат вечерта на 24 май с тържествена заря-проверка и ще завършат на 25 май с възпоменателен митинг в местността Костина, с. Рибарица. Там ще се състои жива картина, която ще пресъздаде последните часове на войводата Георги Бенковски и верните му спътници, станали жертва на предателство в Тетевенския балкан.