„Ботевата любов“ събра десетки ученици в Тетевен по повод 150 години от Априлското въстание

На 13 май в НЧ „Съгласие 1869“ – Тетевен беше представен спектакълът „Ботевата любов“ на Драматично-куклен театър - Враца, с режисьор Бойко Илиев. Събитието се организира от Община Тетевен по случай 150-годишнината от Априлското въстание. То бе насочено предимно към учениците от училищата в общината, които запълниха салона и с интерес проследиха постановката, в която оживяха едни от най-вълнуващите страници от българската история.

„Ботевата любов“ е драматично-поетична композиция по текстове на Христо Ботев и Захарий Стоянов, която разкрива една по-малко позната страна от образа на великия поет и революционер – неговата човешка и дълбоко лична история. В центъра на сценичното действие е връзката между Ботев и неговата съпруга Венета – любов, родена в тревожното време на емиграцията и белязана от идеала за свобода.

Спектакълът проследява живота на хъшовете в Букурещ, мечтите за освобождение и драматичния избор между личното щастие и дълга към отечеството. Тук поезията среща документалната проза, за да изгради емоционален портрет на Ботев – човек, за когото любовта и свободата са неразделни. Едната дава смисъл на живота, а другата изисква най-високата жертва.

„Ботевата любов“ е пътуване към личната и националната памет, което ще напомни, че идеалите се раждат от сърцето, а истинската любов остава дори отвъд времето и смъртта.