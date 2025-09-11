Ново напрежение в шахмата: Двете федерации уж щяха да се обединяват, а май се разединяват

Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ) излезе с тревожно съобщение, че партньорите им от Българска федерация по шахмат (БФШ 2022) нарушават поетите ангажименти по подписания меморандум между двете страни. От БСФШ отбелязват, че ако диалогът не продължи съгласно условията на меморандума, ще бъдат принудени да предприемат действия за защита на интересите на клубовете.

БСФШ обвини представители на БФШ 2022, че не спазват меморандума

"БСФШ приветства решението на Върховния административен съд по спора между БФ Шах и БФШ 2022 като правилно и законосъобразно. БСФШ винаги е твърдяла, че БФШ 2022 е получила лиценз от министър Весела Лечева в нарушение на закона, което сега се доказа и от съда", се казва в позиция на Българската спортна федерация по шахмат.

"Съдът е приел, че не е изследвано членството на БФ Шах в международна спортна организация, въпреки че по силата на чл. 3, ал. 3 от ППЗФВС при извършването на подбор предимство има кандидатът за спортен лиценз, който е член на международна спортна организация по съответния вид спорт. Липсата на такъв анализ е съществено нарушение на административните правила и прави издадения лиценз незаконосъобразен."

"Това означава, че единствен възможен бъдещ лицензиант е БСФШ, тъй като единствена притежава членството във FIDE и ECU, които изцяло подкрепят нашата организация. Следователно, обединението на всички шахматни клубове в България може да се осъществи само в рамките на БСФШ."

"Очакваме процесът по лицензиране в Министерството на младежта и спорта да стартира своевременно, за да не се допуска създаване на спекулации, напрежение между клубовете и несигурност за развитието на шахмата в България."

"С тревога отбелязваме поведението на нашите партньори от БФШ 2022 и определени техни представители, които неслучайно бяха изключени от БСФШ заради действия, насочени към раздор и разединение. Твърденията за нередовност на решението на ВАС и за възможност то да бъде отменено са абсолютно несъстоятелни. Подобни аргументи се използваха и при приемането на БСФШ във FIDE, когато се говореше за отмяна и намеса на прокуратурата, но това се оказа само тактика за натиск, а не реална възможност."

"Тези твърдения противоречат на добрите нрави и на поетите от БФШ 2022 ангажименти по подписания меморандум."

"В случай че диалогът не продължи съгласно условията на меморандума, ще бъдем принудени да предприемем действия за защита интересите на десетките клубове – членове на БСФШ. Надяваме се, че разумът ще надделее, все пак", допълват още от БСФШ.

