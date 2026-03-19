Кости на оракул на 3000 г. разкриват мистерията на древната китайска катастрофа

Няколко цивилизации във вътрешността на Китай претърпяват драматични промени и намаляване на населението преди 3000 години, което води до краха на легендарната династия Шан . Сега изследователи са дешифрирали надписи върху кости на оракули, както и са използвали археологически данни и климатично моделиране, за да открият каква е причината за древната китайска катастрофа, пише popularmechanics.com.

Причината за катастрофата в Древен Китай

Оракулската костна писменост, състояща се от надписи върху черупки на костенурки и кости на бичи рамене, не е най-старата писменост в света – предшествана е от шумерския клинопис (около 3400 г. пр.н.е.) и египетските йероглифи (около 3200 г. пр.н.е.). Тя обаче представлява един от малкото случаи в човешката история, когато писмеността е била изобретена независимо, и е прекият предшественик на съвременните китайски йероглифи, които все още се използват днес.

Прочетете също: Разкрита е мистерията за краха на цивилизация в Древен Китай, която преобърна теорията на учените

В проучване, публикувано в списанието Science Advances, учените установяват, че по-силните тайфуни са причинили наводнения във вътрешността на Китай, водещи до намаляване на населението, културни промени и крах на династии. Също така, според учените, „тайфуните сериозно са застрашили оцеляването и културното развитие на човечеството в различни региони“.

Анализът на костите на оракулите е ключов етап от проекта. Повече от 55 000 надписа ясно изразяват теорията за интензивни валежи в централен Китай. Използвайки данни, получени от надписите, изследователите моделират палеоклимата и стигат до заключението, че между 1850 и 1350 г. пр.н.е. Централната равнина на Китай е била подложена на екстремни метеорологични явления.

Краката на древни китайци били отрязани като наказание

Освен това, според симулациите, царството Шу, разположено югозападно от царството Шан в равнината Ченгду, е преживяло повишена бурна активност от приблизително 850 до 500 г. пр.н.е. Това съвпадна с археологически доказателства, че хората от династията Шу са се преместили на по-високи места поради наводнения.

„Особено поразително е увеличаването на тайфуните“, пишат авторите, обяснявайки, че това е довело до културни промени, намаляване на населението и изместване на местообитанията на хората в Древен Китай.

„Усилването на тайфуните е оказало неочаквано катастрофално въздействие върху вътрешността на Китай през бронзовата епоха“, отбелязват те.

Междувременно стана ясно, че фосили от Юнсиен в Китай показват, че предците на съвременните хора са се появили в Източна Азия преди около 1,7 милиона години. Това е 600 000 години по-рано, отколкото се смяташе досега. Археолозите са преразгледали хронологията на появата на древните хора в Източна Азия. Ново проучване предполага, че Homo erectus може да се е появил в региона преди около 1,7 милиона години - стотици хиляди години по-рано, отколкото се смяташе досега.

Прочетете също: Нови доказателства от Китай поставят под въпрос времето на появата на древните хора в Азия