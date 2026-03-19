Новият филм "Черно море" представя България през очите на САЩ (ТРЕЙЛЪР)

19 март 2026, 10:15 часа 508 прочитания 0 коментара
Новият филм "Черно море" представя България през очите на САЩ (ТРЕЙЛЪР)

Живеем в много динамични времена, в които един от сигурните начини да разберем къде стоим е да се погледнем отстрани. Новият българо-американски филм "Черно море" ни дава точно тази възможност. Българската реалност е представена, без да бъде захаросана, и въпреки това може да се окаже, че постигането на американската мечта е много по-възможно в днешни дни да се случи тук, а не в Америка.

Продукцията, разказваща за американската мечта, но по български, тръгва по кината от 17 април.

Сюжет

Врачка разкрива на възрастна дама, че е неизлечимо болна. За да се оправи, трябва да си легне с черен. Така, в търсене на лесни пари, главният герой Халид прелита от Ню Йорк в Созопол. За нещастие жената умира, а презокеанското жиголо го обират и той остава без нищо в чужда държава. Оттук започва сюжетът на харизматичната комедия, която ще даде на българския зрител нова, ведра гледна точка към реалността, в която живеем.

Сред имената в главните роли на "Черно море" ще видим българските актьори Ирмена Чичикова и Стоян Мирков, а със специално участие се включва големият български актьор Самуел Финци и дъщеря му Анаис Финци.

Главният герой в "Черно море" Халид е изигран от американския актьор Дерек Хардън. Той е рапър, актьор, арт куратор и филмов режисьор. Познат е с артистичното име Dear Derrick. В работата си често съчетава различни форми на изкуство и културни влияния. Хип-хоп културата заема значително място в неговите проекти, работейки с артисти като Wu-Tang.

"Черно море" се ражда през 2022 г., когато режисьорите Кристал Мозел и Дерек Хардън идват в България. Филмът е създаден без предварително написан сценарий, чрез импровизация и работа на място, което позволява на историята да се развива органично и да улавя реалната енергия на средата и хората. Този подход е изключително близък до режисьорката Кристал Мозел, чиито филми често се основават на реални истории и се движат на границата между документално и игрално кино. Този подход ѝ носи Голямата награда на журито на фестивала "Сънданс" за пълнометражния документален филм „The Wolfpack“. По-късно тя режисира игралния филм "Skate Kitchen" и сериала "Betty" за HBO.

Световната премиера на „Черно море“ е през 2024 година на престижния филмов фестивал SXSW Film Festival в Остин, Тексас, САЩ.

„Черно море“ е първият филм, който Кристал Мозел и Дерек Хардън режисират заедно. Според тях това е филм за смелостта да се впуснеш в непознатото и за усещането за общност, което може да се появи на най-неочаквани места.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
