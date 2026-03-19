Учени: На Земята има растение, което превръща обикновена вода в извънземно вещество

Учени са регистрирали уникален феномен: водата, преминаваща през кухото стъбло на растението хвощ (Equisetum), е показала най-екстремния сигнал за кислороден изотоп от всички известни земни материали, според научното списание earth.com.

Растението, което изуми учените

Изданието цитира ново проучване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences. В експеримент екип, ръководен от Закари Шарп от Университета на Ню Мексико (САЩ), установи, че с изпаряването на водата от стъблата на това растение, по-леките кислородни изотопи се освобождават във въздуха по-бързо, докато по-тежките се натрупват в растението. В резултат на това концентрацията на тежък кислород в горната част достига нива, ненаблюдавани преди това в естествени условия на Земята.

Този процес протича още преди водата да достигне листата, директно в самото стъбло. Всеки следващ сегмент от растението получава вече „обогатена“ вода и допълнително губи част от влагата чрез изпарение. Сухият въздух и високите температури само засилват този ефект, което помага да се обяснят необичайните изотопни сигнатури на пустинните растения.

Авторите на изследването признават, че получените резултати са поразителни, тъй като се простират далеч отвъд известния диапазон.

„Ако открия тази проба, бих казал, че е от метеорит“, казва Закари Шарп пред журналист. Според него резултатите ефективно разширяват известните граници на състава на кислородните изотопи на Земята пет пъти.

Изследователите са изследвали и фитолитите – микроскопични силициеви структури, които се образуват вътре в растенията и могат да се запазят в продължение на милиони години. Оказва се, че техният изотопен „отпечатък“ не съвпада с водата, движеща се през стъблото. Това означава, че фосилните фитолити могат да бъдат подвеждащи при реконструкцията на древните климатични условия без допълнителен контекст.

„Вече можем да започнем да реконструираме влажността и климатичните условия на околната среда, датиращи от времето, когато динозаврите са бродили по Земята“, казва Шарп. Учените обаче предупреждават, че без да се вземат предвид сложните вътрешни процеси на растенията, подобни реконструкции може да са неточни.

Учените направиха интересно откритие относно птицата Cercomacra cinerascens, която живее в Амазонка. След мащабен анализ на музейни образци и записи на песни на птици беше открито, че пет отделни вида птици преди това погрешно са били считани за един вид.

Междувременно тайвански учени успяха да пресъздали гнездо на динозавър в реален размер, за да изучат навиците на инкубация на тези животни. Експериментът разкри, че пръстеновидната структура на кладката може да причини значителни колебания в температурата на яйцата, особено в студени условия, което вероятно би довело до асинхронно излюпване.

