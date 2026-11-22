Марк Маркес е осемкратен световен шампион в MotoGP! Испанецът завърши на -о място в надпреварата за Гран При на Португалия, което му бе напълно достатъчно, за да си осигури титлата. Пилотът на Дукати преодоля дефицит от 102 точки след операция на рамото в началото на сезон 2026 и излезе начело с 60 точки аванс преди състезанието в Портимао. Той беше на една и половина обиколки от осигуряването на титлата в спринта, преди да падне от третото място по време на кратък период на дъжд.

Марк Маркес вече има 8 титли в "кралския" клас

За да спечели шампионата в неделното Гран при на Португалия с 25 обиколки, Маркес трябваше да финишира в първите девет, независимо от класирането на пилотите на Априлия. Ако останеше извън Топ 10, Хорхе Мартин трябваше да спечели Гран при, за да пренесе борбата във Валенсия, докато Марко Безеки трябваше да победи и да се надява Маркес да не спечели точки. Въпреки че дуото от Априлия беше бързо в състезанието, Маркес направи необходимото, за да стане осемкратен световен шампион в Moto GP.

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Докато Безеки пресече финалната линия на първо място пред Мартин и Раул Фернандес от Тракхаус, Маркес завърши осми с Дукати. С този си триумф испанецът се изравни на първото място с Джакомо Агостини по брой титли в кралския клас, като същевременно се изкачи на трето място по брой победи в шампионата във всички категории с общо 10.

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