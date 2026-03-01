Антоанета Костадинова спечели бронз за България на Европейското по спортна стрелба

Сребърната медалистка от Олимпийските игри в Токио 2020 Антоанета Костадинова спечели бронзово отличието на Европейското първенство по спортна стрелба в Ереван. Опитната българка завърши трета във финала на 10 метра пистолет индивидуално за жени с 215.0 точки. Мирослава Минчева се нареди на престижната шеста позиция със 154.7 точки. Шампионка стана унгарката Вероника Майор. България взе бронз о отборно на 10 метра пистолет при жените със сбор от 1710 точки.

Два медала за България

Антоанета Костадинова и Мирослава Минчева влязоха във финала с еднакъв резултат 574 точки. Третата българска представителката Адиел Илиева е 39-а с 562 точки. Сборът на трите им донесе бронз в отборното класиране, като отстъпиха единствено на Унгария и Грузия.

Българският тандем Антон Ризов и Теодора Боянова се класира на четвърто място в стрелбите с пушка в дисциплината микс отбори на европейското първенство. Ризов и Боянова заеха второ място в квалификацията сред всички двойки с общ резултат от 633,1 точки. Теодора Боянова записа 315,3 точки, а Антон Ризов – 317,8, като и двамата изпълниха по 30 изстрела.

Според регламента първите четири отбора продължават към финалната фаза на борбата за медалите, а българският дует влезе във финала с втори резултат. В решаващата фаза обаче Ризов и Боянова не успяха да се преборят за отличие и завършиха на четвърто място в крайното класиране.

