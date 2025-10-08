Боксьорът, който излезе от затвора и спечели 25 милиона долара за 89 секунди при завръщането си на ринга

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Преди 30 години в Лас Вегас затворник №922335, който точно бе пуснат от затвора в Индиана, излезе на ринга с неизвестен боец в двубой, който счупи рекордите по гледаемост. Майк Тайсън срещу Питър Макнийли, може би е най-дръзко инсценираното несъответствие в историята на бокса в условията на конкуренция. Световният му успех, въпреки само 89-те секунди действие и огромният приход за победата, зададе тона за развитието на спорта в съвременната епоха.

Как Майк Тайсън излезе от затвора и покори ринга за отрицателно време

Промотираният просто като "Той се завръща", мач беше завръщането на Тайсън след тригодишен престой в затвора за изнасилване, но популярността на бившия безспорен шампион в тежка категория изглежда беше нараснала. Сред присъстващите на ринга в разпродадената зала "MGM Grand" бяха световни звезди като Мадона, Никълъс Кейдж, Джери Зайнфелд, Дензъл Уошингтън, Джим Кери, Памела Андерсън, Еди Мърфи и Доналд Тръмп. Всички те присъстваха, за да видят нещо подобно на ритуално жертвоприношение.

Тайсън привлече публика, каквато никой досега не е виждал - тя стига от милиардерите до сутеньорите и наркодилърите, до председателя на борда на директорите и най-висшата знаменитост. Майк много се гордееше, че е привлякъл всички - и наистина всички излязоха тази вечер. Оттогава светът не е виждал нищо подобно.

Кой беше съперникът на Тайсън

Макнийли, избраният да помогне на Железния Майк да се отърси от ръждата на ринга, със сигурност оживи подготовката. "Ще обвия Майк Тайсън в пашкул от ужас", каза той по време на поредица от предизборни брътвежи, които включваха поезия, смели прогнози и неубедителни гегове. Но се очакваше, че именно неговият замислен противник ще бъде основният герой. Макнийли беше обявен за перспективен боец с рекорд 36-1, повечето от победите му с нокаут. Списъскъ със съперниците, срещу които е записал тези резултати, обаче е красноречив. Дори като се има предвид дългото прекъсване на 29-годишния Тайсън, разликата в класите ппредвещаваше опасен мач.

Нямаше как Тайсън да бъде поставен срещу претендент от най-висока класа в първия му мач след завръщането, но това не беше филм за Роки - това беше санкциониран мач. Имаше усещането за демонстративен мач, което беше лоша услуга за феновете в залата, телевизионните зрители и медиите. Двубоят Тайсън-МакНийли не беше само начин да се представи отново Тайсън: ставаше дума за пари и телевизионни рейтинги. А също и да видим как Тайсън нокаутира някого - когото и да било.

Срещата продължи едва 89 секунди

Феновете дори не успяха да видят това. След като се сбиха на ринга, аутсайдерът спази обещанието си отпреди мача и се хвърли върху Тайсън, размахвайки хаймакири. Скоро той се озова на земята, но веднага се изправи и започна да тича по ринга. След няколко тромави размени Макнийли беше повален, този път по-сериозно. След типична схватка на Тайсън от двойна лява кука, последвана от зверски десен ъперкът, Макнийли беше тежко ранен, но намери сили да се изправи... и тогава настъпи хаос и объркване. Няколко хора от щаба на Макнийли нахлуха на ринга, въпреки че той беше готов да продължи мача, и това доведе до дисквалификация. Смущаващият финал на срещата, продължила точно 89 секунди, предизвика викове на присмех от страна на публиката.

Това бяха най-лесните 25 милиона долара, които Тайсън някога е печелил. След двубоя се появиха спекулации, че някой в лагера на Макнийли е направил залог за милион долара, че двубоят няма да продължи 90 секунди - официалното време беше 89 секунди от първия рунд. Това просто се превърна в поредната странна история в боксовия фолклор. Двубоят със сигурност бе финансов хит, като печели рекордните за онова време 96 млн. долара от телевизионни приходи, а в САЩ го поръчват 1,52 млн. потребители.

Макнийли набира популярност от мача и участва в няколко реклами, които му носят големи приходи. Завръщането на Тайсън продължава като машина за печелене на пари, но въпреки че печели две версии на световната титла, той така и не успява да си върне аурата на непобедимост, разрушена от поражението му през 1990 г. от Бъстър Дъглас, и кариерата му приключва с поредица от неубедителни загуби.

Ако победата срещу Макнийли в крайна сметка не успя да постави началото на втори голям акт в кариерата на Тайсън, то тя доказа нещо по-поучително: че хората ще платят, за да видят спектакъл, а не състезание. Тя проправи пътя на Флойд Мейуедър-младши срещу Конър Макгрегър, Тайсън срещу Пол, боксьорите от YouTube и съвременната тенденция на влиятелни личности от социалните медии, които печелят, като се хвърлят на арената. За Тайсън той показа, че въпреки пораженията, престъпленията и личните сътресения, неговата хватка върху публиката остава толкова силна, колкото и когато се появи на сцената през 80-те години на миналия век.

Автор: Дария Александрова

