От мултимилионер до банкрут: 5-кратният олимпийски шампион, който пренаписа историята, а после загуби всичко

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Едва ли има фен на колоезденето, който да не знае името Брадли Уигинс. Британецът се състезава в продължение на 15 години, за да създаде една от най-успешните колоездачни кариери. Във Великобритания той е истинска легенда - не само заради това, че е първият британец, спечелил Тур дьо Франс, но и заради факта, че е най-декорираният олимпиец на страната. Уигинс има осем олимпийски медала, включително пет олимпийски титли. И е някак необяснимо как към днешна дата най-успешният олимпиец на Великобритания е обявен в несъстоятелност...

Брадли Уигинс - разпадът на една легенда в спорта

През легендарната си кариера Уигинс трупа милиони в банковата си сметка, като в пика на кариерата му богатството му се оценява на 35 милиона паунда. Но когато изглеждаше, че има всичко - успехи, слава и пари, животът на Брадли Уигинс се срина. След края на състезателната кариера, за Брадли идва зависимостта от кокаина. Той вече имаше опит със зависимости - в началото на кариерата си страдаше от алкохолизъм. Сега обаче бе различно. И много по-страшно.

Кокаинът отведе Уигинс към дъното

Ако през 2004-та Уигинс пребори алкохолизма благодарение на колоезденето и на новородения си син, то след края на кариерата му през 2016-та нещата стояха по различен начин. Синът му бе голям, а колоезденето вече бе на заден план. За Уигинс не оставаше нищо друго, освен да посяга всеки път към кокаина. "Имаше моменти, в които синът ми мислеше, че на сутринта ще ме намерят сън", споделя Уигинс в интервю за вестник Observer за зависимостта си към кокаина.

Самият Уигинс признава години след тежката зависимост: "Бях функциониращ наркоман. Хората не осъзнаваха, че през по-голямата част от времето бях под въздействието на наркотици в продължение на много години." И за всичко това си има обяснение още в детството му - израснал в бедност, в разбито семейство, за да достигне до върха в спорт за издръжливост, изискващ невероятно много труд и лишения.

От беднотия до световна слава - и обратно

От беднотия до абсолютна слава и богатство - и обратно: Уигинс бе видял всичко в живота. В последните години британецът отново тръгна по лошата спирала - разведе се със съпругата си, с която имат две деца. След това обяви и банкрут, като буквално бе считан от медиите на Острова за бездомник. Милионите му се изпариха, а историческите му олимпийски медали започнаха да изглеждат като стока, която може да бъде продадена за следващата доза кокаин.

"Вече изпитвах силна омраза към себе си. Но аз я усилвах. Беше форма на самонараняване и самосаботаж. Не бях човекът, който исках да бъда. Осъзнах, че наранявам много хора около мен. За мен няма средно положение. Не мога просто да изпия чаша вино – ако изпия чаша вино, после си купувам наркотици. Склонността ми към зависимостта облекчаваше болката, с която живеех", признава Брадли.

Защо Уигинс е лесна мишена за пристрастяване?

Неговият бивш шеф Джонатан Ваутерс смята, че проблемите на Уигинс не са поради липса на самосъзнание, а от нуждата да си набавят това, което им липсва от състезанията - допамин. "В крайна сметка професионалните колоездачи винаги ще търсят този допаминов прилив, който получават по време на състезания. Това ги прави лесна мишена за пристрастяване. Уигинс е много по-талантлив от гледна точка на IQ от повечето хора. Той е и много чувствителен към социалните взаимодействия. Имаме човек, който е изключително интелигентен, изключително съзнателен за социалните взаимодействия и води изключително дисциплиниран, но наситен с допамин начин на живот като професионален състезател... Това е перфектната буря", коментира Ваутерс.

"Чист" ли бе Брадли Уигинс в колоезденето?

Кариерата на Уигинс в колоезденето не минава и без допинг скандал. Той се явява надеждата на феновете, че ще настъпи нова, по-чиста ера след тази на Ланс Армстронг. И Брадли започва да доказва на света, че може да се печелят големи състезания в колоезденето и без допинг. Докато не идва краят на кариерата му - тогава започват да излизат съмнения около това дали е бил "чист". Текат две разследвания срещу Уигинс - и макар да не се доказва, че е взимал допинг, се смята, че Брадли и неговият отбор Sky са престъпили етичната граница, използвайки допуснати от антидопинговите правила лекарства за подобряване на представянето, а не по медицински причини.

Днес името на Брадли Уигинс стои опетнено, въпреки че е най-успешният олимпиец на Великобритания. Но неговата история може да даде и много силно послание на света. От трудното детство и беднотията, през къртовския труд да стигне до върховете на елитния спорт и трупането на милиони, до това да се поддадеш на изкушенията в живота - алкохол, наркотици... До такава степен да станеш зависим, че да загубиш всичко: парите, семейството, честта. Никой не е застрахован - случва се и на най-големите шампиони, а Уигинс несъмнено е един от тях.

Автор: Стефан Йорданов

ОЩЕ от "Парите в спорта": Един от най-великите в НБА, който профука стотици милиони, мина през фалит, но скоро пак ще тъне в лукс