Лайфстайл:

"Бронзовата" Лора: Нямах време за празненствa - масаж, допинг проба и отговаряне на обаждания

12 февруари 2026, 11:02 часа 407 прочитания 0 коментара
"Бронзовата" Лора: Нямах време за празненствa - масаж, допинг проба и отговаряне на обаждания

Младата българска биатлонистка Лора Христова даде интервю в сутрешния блок на NOVA, след като завоюва втори бронзов медал за страната ни от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Тя разказа как не е имала време да отпразнува отличието, защото е трябвало веднага да се яви на допинг процедури, после е била на масаж, а също е отговаряла на телефонни обаждания. По думите на 22-годишната състезателка подготовката отнема много време, като почти не се прибира вкъщи.

Лора Христова: Биатлонът е моята страст и го правя с любов

"Биатлонът е моята страст и го правя с любов. Нямах време за празненствa, защото трябваше веднага да се явя на допинг процедури, а после имах масаж, отговарях и на обаждания. Вече не си спомням с кого говорих първо. Безкрайно съм благодарна на цялата федерация и отбора за подкрепата. Имахме възможност да се подготвяме при чудесни условия в последните години", заяви Христова в ефира на NOVA.

Лора Христова

„Трябваше да контролирам психиката и емоциите, които минават през мен, тъй като биатлонът е бягане и стрелба. За стрелбата специално е важно да се събереш и да не мислиш за нищо друго. Най-скъпият ми поздрав е от семейството ми, казаха, че са горди с мен и се разплакаха. Разбрах, че съм успяла да завърша трета, когато Франсиска Пройс в съблекалнята попита останалите момичета дали знаят коя е българката, която е спечелила медал. Благодаря на всички за подкрепата и за това, че вярваха в мен”, допълни тя. 

„Общо взето само месец съм у дома. С целия отбор сме доста сплотени и това много помага, защото не е лесно постоянно да сме далеч от семейство и приятели. Тренираме основно в Германия и Италия. В България има накъде да се подобряват условията, защото пътуването е много и е тежко психически. На 11 години се записах на биатлон заради стрелбата, беше ми много интересно. Веднага разбрах, че е моят спорт. Казах си, че е много готино да стрелям. Цветан Цочев от клуба в Троян - ”Аякс”, ме запали по биатлона. В един момент се колебаех дали да продължа, но винаги съм обичала спорта, преживях разочарование, но се справих и реших да гледам напред. Когато започнах да се занимавам професионално, ми хареса още повече, обичам да пътувам и да общувам с различни хора”, каза още бронзовата медалистка от Зимни олимпийски игри.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Осъзнах, че съм медалистка, когато в съблекалнята попитаха: "Кое е това българско момиче, което взе бронза?"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Биатлон Зимни Олимпийски игри Лора Христова Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес