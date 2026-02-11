"Осъзнах, че съм медалистка, когато в съблекалнята попитаха: "Кое е това българско момиче, което взе бронза?"

Биатлонистката Лора Христова заяви, че е изпълнила мечтата си да спечели олимпийски медал. 22-годишната българка завърши трета в днешния индивидуален старт на 15 километра на Игрите в Милано-Кортина.

"Започнах с биатлона на 11. Целта ми беше олимпийски медал и съм много щастлива, че успях да го спечеля“, заяви младата българка на официалната пресконференция.

„Чух в съблекалнята (германката) Франциска Пройс да пита: Кое е това българско момиче, което взе бронза? Когато го чух, вече бях сигурна, че имам медал, защото преди това ми се струваше, че е сън. Не съм изненадана, че не ме познават. Това е първият ми силен резултат, ако мога така да кажа. Радвам се, че успях да го направя и се надявам да съм вдъхновила много млади българи. Щастлива съм, че направих така, че отново да се заговори за България“, каза още тя.

Още: Велик момент! Катя Дафовска награди бронзовата Лора Христова (СНИМКА)

„Планът беше да бъда концентрирана през цялото време. Да не очаквам нищо като резултат. Да си свърша добре работата до финалната линия“, каза Христова. Българката завърши на последното 89-о място в спринта при олимпийския си дебют на Игрите в Пекин 2022, а желанието да се представи по-добре е било допълнителна мотивация за нея преди днешния старт.

„Да, това беше допълнителна мотивация. Свърших много работа от последната Олимпиада. Исках да покажа, че мога да се конкурирам с най-добрите и го направих. От началото се чувствах уверена с главния треньор на националния отбор Волфганг Пихлер. Той е вдъхновение за нас и ни придава увереност, че можем да направим добри резултати. Работихме здраво в последните две години за това. И днес всичко се отплати“, обясни тя.

Още: Емоциите след медала на Лора Христова - сълзи в българския щаб и мотивация за още успехи