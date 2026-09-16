Най-важните новини за деня: 16 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 септември 2026 г.

СПРЕТЕ ДА ГОВОРИТЕ И "АНАЛИЗИРАТЕ": КРИМИНАЛЕН ПСИХОЛОГ ЗА СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦА"

Това, че се е появило някъде едно момиче, в никакъв случай не означава, че този човек има друга социална насоченост. Това заяви криминалният психолог Тодор Тодоров относно случая "Петрохан-Околчица" и по адрес на Ивайло Калушев. На въпрос на bTV дали се съмнява в мотивите на Калушев, психологът отговори, че не се съмнява в констатациите. Но начинът, по който стана тази пресконференция, не беше добър, добави той, като според него случаят наподобява айсберг и „отдолу има много сериозна тиня“ – ОЩЕ: Странната експертиза по случая Петрохан: Психология, малко политика и малко Фейсбук

ЩЕ ИМА ЛИ СЪД? СКАНДАЛ С ЛИЧНИ ДАННИ ПО НОВА ИСТОРИЯ СЪС СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ ПО СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН"

Срещи с малолетно момиче и опит на Ивайло Калушев да го приобщи към групата му се приписват в съдебно-психиатричната експертиза като основна причина, довела до трагичния край в хижа "Петрохан" и под връх "Околчица". Скандалното в случая - експертизата в цялост изтече първо в сайта на Валерия Велева "Епицентър" и в ПИК. Става въпрос за 152 страници - проверка на Actualno.com показа, че специално момичето е посочено с инициали, но има допълнителни подробности (например къде за пръв път се осъществява контакт с групата на Калушев) - ОЩЕ: "Тая мерзост минава нови граници": Полина Паунова с коментар за изтекли експертизи по случая "Петрохан"

ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА: ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПОМОГНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ, ЛИНЕЙКИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ (ВИДЕО)

Министър-председателят Румен Радев анонсира пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата, като отчете, че той ще касае обществения и училищен транспорт, линейките и гражданите. Това стана ясно по време неговия брифинг в Министерски съвет след срещата му с чешкия премиер Андрей Бабиш. Той обаче отбеляза, че цените на горивата в България са едни от най-ниските в Европа, но и че това не успокоява властта.

"ПЪРВА СТЪПКА КЪМ АВТОРИТАРИЗМА И НОВА БОРБА ЗА 16-А РЕПУБЛИКА": ПРИЗИВИ ЗА УЧИТЕЛСКИ БУНТ ЗАРАДИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНИК ПО ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ

Реформата в образованието е приоритет за правителството. Това заяви министър-председателят Румен Радев. Той посочи, че новият образователен модел ще разчита на един учебник за всеки от основните предмети - български език, българска история и география.

КАК ДА ПОДОБРИМ РЕЗУЛТАТИТЕ В УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ ВИДЕОИГРИ? ОБЯСНЯВА МАРТИН КАДИНОВ (ВИДЕО)

Има неща, които са важни според мен, четейки резултатите. Участието на деветокласниците в тези изпити не води до нищо. Те нямат никаква мотивация за това да положат усилия са тези изпити. Това заяви в предаването “Студио Actualno” предприемачът Мартин Кадинов, коментирайки катастрофалните резултати на България по отношение на образованието в изследването PISA.

БЪЛГАРСКОТО КИНО ПО ПЪТЯ КЪМ СВЕТОВНАТА СЦЕНА: ПЕТЪР ТОДОРОВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

"Гурия" е третият филм с български копродуцент, който е предложен за номинация за "Оскар" в категория "Най-добър международен филм". България официално избра филма "Мечтаното прилючение" на Валеска Гризебах за българското предложение за американското отличие. Филмът е копродукция между Германия, Франция, България и Австрия и е заснет в България, с български актьори. По-рано Канада посочи "Нина Роза" за тяхно предложение за номинация, като в тази продукция българското присъствие също е ключово.

СТРАТЕГИЯТА НА САЩ В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ: ИМА ЛИ ПОЛОЖИТЕЛЕН ЗНАК ЗА БЪЛГАРИЯ?

Заместник-помощник държавният секретар на САЩ Даниел Лоутън изнесе доклад пред подкомисията по Европа на Комисията по външни работи на Камарата на представителите, официално разкривайки стратегията на администрацията на Тръмп за Западните Балкани, предаде balkanweb. В официалните си изказвания висшият американски дипломат потвърди фундаментална промяна във външната политика на Вашингтон, която се основава на прагматични решения, укрепване на сигурността и безмилостни мерки срещу транснационалните мрежи на организираната престъпност.

БЕЗРЕДИЦИ В ХАГА И ПЛАЧЕЩИ ХОРА ПО УЛИЦИТЕ НА ПРИЩИНА: КОСОВО ТВЪРДО СТОИ ЗАД ТАЧИ И ПРИЗОВА ЗА ОТМЯНА НА ПРИСЪДАТА (ВИДЕА)

Вълна от реакция последва след присъдата на бившия президент на Косово Хашим Тачи и признаването му за виновен във военни престъпления и осъден на 25 години затвор от Специализираните съдебни състави за Косово в Хага. Съдът призна за наказателно отговорни и четиримата подсъдими - Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи - за произволно лишаване от свобода, жестоко отношение, изтезания и противозаконни убийства по време на войната в Косово. След обявяването на присъдата срещу бившите лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК) в Хага, пред съдебната палата избухнаха безредици, като протестиращи се сблъскаха с полицията. По-рано през деня група албанци се бяха събрали, за да гледат присъдата, и след обявяването ѝ избухнаха сблъсъци, предаде хърватската медия "Индекс".

"СЪСТОЯНИЕТО НА ЕС Е НАЙ-СИЛНОТО, НО И НАЙ-НЕСИГУРНОТО В ИСТОРИЯТА": ФОН ДЕР ЛАЙЕН ОБЯВИ НОВИ РЕФОРМИ И КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ В ГОДИШНАТА СИ РЕЧ (СНИМКИ И ВИДЕО)

"Това бяха най-добрите времена, това бяха най-лошите времена." Така Чарлз Дикенс описва Европа по време на Френската революция. И това е също толкова справедливо описание на света, в който живеем днес. Скоростта на промяната е невероятна. Предизвикателствата са изключителни. Така че, ако погледна Европа днес, състоянието на нашия Съюз е най-силното, което някога е било. Състоянието на нашия Съюз може да се усеща също толкова несигурно, колкото е било някога. Тези две твърдения може да изглеждат несъвместими. Но и двете са верни и отразяват тези изключителни времена. В този свят Европа е избрала да си проправи собствен път - това е нашата работа през последните години. И сега се очертава една по-силна, независима Европа".

И БЕЗ ТОК, ПАРНО И ВОДА НЯМА ДА СЕ ПРЕДАДЕМ НА ПУТИН: 65% ОТ УКРАИНЦИТЕ, КОИТО НЕ ХАРЕСВАТ ЗЕЛЕНСКИ, ГО КАЗВАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

77% от украинците са категорични, че дори ако Русия атакува украинския енергиен сектор и остави обществото без ток, парно и ВиК услуги, Украйна трябва да продължи да се съпротивлява и да воюва с армията на руския диктатор Владимир Путин. В същото време 12% смятат, че при тези условия е необходимо да се съобразят с всяко от исканията на Русия, дори ако тези искания се равняват на капитулация. Останалите 11% нямат твърд отговор. Това са основните резултати в поредното социологическо проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS). То е проведено по телефона в периода 21 август – 10 септември, участвали са 1003 респонденти.

КАК ТАЙНА ГРУПА ВЪВ ВЛАСТТА В ГЕРМАНИЯ СЕ Е ПРЕВЪРНАЛА В МАШИНА ЗА ОРЪЖИЯ КЪМ УКРАЙНА

Тайна група от по-малко от 20 души в рамките на германското министерство на отбраната е изградила ускорена верига за доставки на оръжие за Украйна, като е сключила някои сделки за по-малко от две седмици. Sonderstab Ukraine (специалният щаб за Украйна) заема централно място в годишната военна подкрепа на Берлин за Киев, възлизаща на 11,5 милиарда евро. Неговите методи се отличават от известната със своята тромавост германска система за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната.

КАКВО СТАНА С "МАЛКАТА" ВОЙНА НА ТРЪМП СРЕЩУ ИРАН?

Непредвидена последица от „План Б“ на президента Доналд Тръмп за победа над Иран – а именно икономическото задушаване на страната – е, че колкото по-успешна става тази политика, толкова по-голям риск са готови да поемат управляващите Ислямската република, за да ѝ се противопоставят. От тази гледна точка американската блокада и санкциите дават резултат, но същевременно повишават залозите отвъд границата, която САЩ са готови да платят.