Силата да си различен: Йоанна Михайлова чупи стереотипите в най-вдъхновяващия нов видео проект в България

Живеем в общество, което често бърза да поставя етикети. Когато си различен, погледите на хората могат да тежат повече от всяко физическо изпитание. Но какво се случва, когато откажеш да бъдеш жертва?

Отговорът се крие в „Бетвам на себе си“ – най-новият, дълбоко емоционален видео проект в българското интернет пространство. Стартирайки в едноименния YouTube канал, тази поредица има една изключително важна мисия: да даде гласност, надежда и трибуна на хората с физически увреждания, които категорично отказват да се предадат.

Това не е проект за болката. Това е проект за силата на духа, за мотивацията и за смелостта да изградиш себе си наново, когато светът те е отписал.

Историята на Йоанна Михайлова: Да надбягаш предразсъдъците

Една от първите истории, които проектът разказва, е тази на Йоанна Михайлова. Тя е изключително лъчезарна, красива и устремена. Тя е и лекоатлетка. Но Йоанна живее само с една ръка – факт, който през целия ѝ живот я е сблъсквал с най-тежкото човешко чувство: чуждото съжаление.

Пред камерата на „Бетвам на себе си“, тя споделя най-болезнената истина за това как обществото възприема хората с увреждания:

"Хората не могат да ме приемат като красивото момиче, а като горкото момиче и това до ден днешен го чета в очите им."

Тези думи удрят право в сърцето. Те разкриват невидимата стена, с която хората в нейното положение се сблъскват всеки ден – стената на жалостта, която отнема идентичността ти и те свежда единствено до твоя недъг.

От зоната на комфорт до пистата за бягане

Вместо да се затвори в себе си и да приеме ролята на „горкото момиче“, Йоанна избира спорта. Тя избира леката атлетика като своето оръжие, с което да докаже на света, че увреждането не определя нейните възможности. Бабата на Йоанна е нейната опора в живота.

В епизода тя отправя мощно послание към всеки, който някога се е чувствал отхвърлен или различен:

"Всеки, който е различен, трябва да излезе от зоната си на комфорт и да покаже на какво е способен, за да може и хората да се убедят, защото не е толкова лошо, че хората те съжаляват, а че ти не показваш, че можеш да бъдеш наравно с тях."

Това е есенцията на „Бетвам на себе си“. Йоанна не чака светът да се промени за нея. Тя сама излиза на пистата, за да покаже, че е също толкова силна, бърза и способна, колкото всички останали.