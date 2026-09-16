Никола Цолов може да се размине с Формула 1 през 2027 година - Ред Бул го праща в Япония

Кариерата на Никола Цолов може да претърпи неочакван обрат. Както е известно, българският пилот се представя отлично във Формула 2, където е лидер в класирането и фаворит за титлата. Той вече привлече погледите на шефовете в Ред Бул, като ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн на няколко пъти призна, че Цолов е следващият на опашката за промоция в най-елитната автомобилна надпревара. Той обаче може да се окаже ненужен, тъй като и двата тима на "биковете" в момента разполагат с добър състав.

Никола Цолов може да бъде изпратен в Япония от Ред Бул

Към момента мястото на Макс Верстапен в Ред Бул е непоклатимо. Исак Хаджар също се представя много силно, откакто беше нает и едва ли ще бъде заменен в близкото бъдеще. Междувременно дебютантът в редиците на Рейсинг Булс Арвид Линдблад също показва отлични умения. Много се говореше, че ако Цолов бъде промотиран, то ще бъде на мястото на Лиам Лоусън. През последните месеци обаче новозеландецът възроди кариерата си и едва ли ще бъде сменен след края на кампанията.

ОЩЕ: Формула 2 взе революционно решение, което пряко ще засегне Никола Цолов и битката за титлата

По последна информация на The New Zealand Herald най-добрият възможен вариант пред българина е да бъде назначен за резервен пилот в един от двата отбора. Тази длъжност ще бъде комбинирана с титулярно място в Супер Формула в Япония. Подобен ход не би бил чужд за Ред Бул, тъй като в миналото "биковете" са пращали и Пиер Гасли, и Лоусън в японския шампионат преди те да влязат във Формула 1. Супер Формула е водещият шампионат с едноместни болиди в цяла Азия. Колите в шампионата използват идентично шаси SF23, като отборите могат да избират между двигатели на Хонда и Тойота.

ОЩЕ: Със или без титла: Никола Цолов вече доказа, че заслужава шанс във Формула 1