Огромно признание за 17-годишната световна шампионка на България в леката атлетика

Младата звезда на България в леката атлетика Виктория Ангелова получи голямо признание от Европейската атлетика. 17-годишната състезателка бе номинирана за престижна награда след силните си изяви през последните няколко месеца. Ангелова, която се подготвя под наставленията на Георги Помашки в Гърция, изпраща изключително успешна година, в която бе над всички в сектора за троен скок както в нейната възраст, така и при по-големите.

Номинираха Виктория Ангелова за престижна награда

В средата на юли месец Виктория Ангелова участва на Европейското първенство за юноши и девойки до 18 години в Риети. Тя пристигна в италианския град със статут на фаворитка в тройния скок и успя да го затвърди по феноменален начин. Българката стана европейска шампионка с нов рекорд на шампионатите от 13.98 метра. По този начин тя излезе на върха както в европейската, така и в световната ранглиста за сезона под 18 и под 20 години.

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Няколко седмици по-късно се проведе Световното първенство под 20 години в Орегон. В далеч по-трудна конкуренция Ангелова успя да се събере на края и с шампионски последен опит завоюва и световната титла. Зад успеха отново стоеше много сериозен резултат - 13.91 метра, постигнати при силен насрещен вятър (-1.9 м/сек). Така българката заслужено получи номинация за приза "Изгряваща звезда на Европа за 2026 година". Ако искате да подкрепите Виктория Ангелова в битката за отличието, може да го направите на официалния сайт на Европейската атлетика или като последвате линка ТУК!

Ангелова ще се бори за отличието с много сериозни конкурентки. Ето и кои са те:

европейската шампионка до 18 г. и рекордьорка за девойки до 20 г. на 400 м с препятствия Линда Боткова (Чехия)

европейската шампионка до 18 г. на 100 м Кели Ан Дуала (Италия)

носителката на световната титла и европейска рекордьорка при девойките до 20 г. на 5000 м спортно ходене Серена ди Фабио (Италия)

европейската шампионка под 18 г. в хвърлянето на диск Марина Хаджикоста (Кипър)

европейската шампионка под 18 г. на 400 м Елени Яковаки (Гърция)

Анастазия Куш (Полша), бронзова медалистка на 400 м/пр на Световното под 20 г. в Юджийн

Алиса Лаунонен (Финландия), шампионка на Европа под 18 години на седмобой

Жива Ремиц (Словения) европейска и световна шампионка в двете възрасти при девойките на 800 м и европейска рекордьорка на 800 м в зала за девойки под 18 г.

Енни Вирьонен (Финландия) - световна шампионка в седмобоя при девойките под 20 г.

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