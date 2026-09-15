Войната в Украйна:

Треньорка, обвинена в насилие и системен тормоз над гимнастички, поема ансамбъла на Русия

15 септември 2026, 19:06 часа 794 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Треньорка, обвинена в насилие и системен тормоз над гимнастички, поема ансамбъла на Русия

Едно от най-скандалните имена влиза в руската художествена гимнастика. Руската федерация официално обяви назначението на Емануела Макарани начело на ансамбъла. Италианката остана без работа в началото на 2025 година, след като беше обвинена в насилие, психически тормоз и малтретиране над гимнастички. От руската централа подчертават, че привличането ѝ е част от "системна работа за развитие на художествената гимнастика и подсилване на треньорския щаб".

Емануела Макарани ще води руския ансамбъл

Макарани прекара 29 години в националния отбор на Италия. За този период тя изведе "пеперудите" до четири олимпийски медала (сребро през 2004 г. и три бронза през 2012, 2021 и 2024 г.), както и множество отличия от световни и европейски първенства. Успехът обаче имаше сурова цена за грациите. През 2022 година Макарани бе обвинена в системен тормоз върху гимнастичките си. Две бивши състезателки на националния отбор - Анна Баста и Нина Корадини, заведоха случая в съда и призоваха за нейното отстраняване.

ОЩЕ: Първи в българската история: Майка и дъщеря покориха световния връх

Ансамбъл по художествена гимнастика на Италия

Случаят се разпространи и други гимнастички също разказаха за кошмарния си опит с италианската специалистка. Така се стигна до март 2025 година, когато Макарани в крайна сметка бе отстранена от поста си в националния отбор на Италия. Любопитното е, че на нейно място бе назначена българката Мариела Пашалиева, която вече напусна. Година и половина по-късно Макарани се завръща в художествената гимнастика чрез позицията начело на руския ансамбъл.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Илиана Раева: Приела съм ролята на "Желязна лейди" и не чакам помощ, трябва да убивам човешката агресия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Художествена гимнастика
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес