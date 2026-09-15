Вторият във Формула 1: "Съотборниците на Верстапен са по-близо до него от всякога"

Вторият в генералното класиране на Формула 1 Джордж Ръсел коментира новото поколение автомобили и това как то влияе на разликата между съотборниците. Той подчерта, че за него, както и за Шарл Льоклер от Ферари и Оскар Пиастри от Макларън е значително по-трудно. Докато при Ред Бул отбеляза, че съотборниците на Макс Верстапен се приближават до него все повече. Според Ръсел стиловете на пилотите са сходни и има определени тенденции след въвеждането на новите болиди.

Джордж Ръсел: "Аз, Шарл и Оскар изпитваме много повече затруднения"

Ето какво каза Джордж Ръсел: "Странен сезон е, като погледнем конкурентоспособността на Оскар Пиастри срещу Ландо Норис миналата година, Шарл Льоклер в сравнение с Люис Хамилтън и дори доминацията на Макс срещу всичките му съотборници в предишната ера. Тази година аз, Шарл и Оскар изпитваме много повече затруднения в сравнение със съотборниците си.

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"Всички имаме доста сходни стилове"

А съотборниците на Макс са значително по-близо до него, отколкото който и да е бил през последните шест години. Всички имаме доста сходни стилове на каране, а пилотите се представят много добре тази година. Кими, Люис и Ландо също имат доста сходни стилове на каране. Така че за мен е съвсем ясно какво трябва да постигна с този болид и с тези гуми. Тенденциите са налице, както казах, при пилотите, които току-що споменах".

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