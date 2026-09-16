ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 16 септември 2026

Българският телевизонен ефир ще предложи микс от емоции за феновете на спорта в средата на седмицата. На 16 септември, сряда, ще се проведат много важни срещи както във футбола, така и на Европейското първенство по волейбол. Българският национален отбор излиза в "Арена София" за срещата си с европейския шампион Полша от последния кръг на груповата фаза. Сезонът в Лига Европа също започва днес.

Спортна програма в сряда, 16 септември:

13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Сеул" - "Персиб Бандунг" - Нова спорт

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Джеонбук" - "Кашива Рейсол" - Диема спорт 3

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, II етап - Евроспорт 1

15:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Виетел" - "Мелбърн Виктори" - Нова спорт

15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Порт" - "Висел Кобе" - Диема спорт 3

16:30 Колоездене (мъже): ГП на Валония - Евроспорт 1

17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Дания - Сърбия - Ринг

18:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, I етап - Евроспорт 1

19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Полша - България - bTV Action

19:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - ЦСКА - Диема спорт

19:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Нахда" - "Ал Таавун" - Нова спорт

19:45 Футбол: Лига Европа, "Омония" - "Селта" - Ринг

19:45 Футбол: Лига Европа, "Арарат-Армения" - "Спарта" (Прага) - Макс спорт 3

20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Франция - Румъния - Макс спорт 1

20:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Осасуна" - Макс спорт 4

21:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Райан" - "Ал Файсали" - Нова спорт

21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Евертън" - "Уулвърхемптън" - Диема спорт

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Ковънтри" - "Астън Вила" - Диема спорт 3

22:00 Футбол: Лига Европа, "Андерлехт" - "Олимпик" (Лион) - Ринг

22:00 Футбол: Лига Европа, "Милан" - "Бенфика" - bTV Action

22:00 Футбол: Лига Европа, "Съндърланд" - АЗ "Алкмаар" - Макс спорт 3

22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Чехия - Словения - Макс спорт 1

22:00 Футбол: Лига Европа, "Олимпиакос" - "Ягелония" - Макс спорт 2

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън" - Диема спорт 2

22:30 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Сантандер" - Макс спорт 4

01:00 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш, "Лига де Кито" - "Палмейрас" - Макс спорт 4

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