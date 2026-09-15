Победа над Англия, първи в групата и драматичен край на Световното: България доказа, че е фактор в минифутбола

Понякога един турнир приключва с разочарование, но оставя усещането, че отборът е направил крачка напред. Такъв беше случаят с България на Световното първенство по Socca 6 в Есен. "Лъвовете" не стигнаха далеч в елиминациите, но показаха достатъчно, за да потвърдят, че вече са част от сериозния международен елит на минифутбола.

Равносметката за България след Световното по Socca 6 в Есен

България приключи участието си на 1/16-финалите след драматична загуба с 2:3 от Албания, но преди това спечели своята група с впечатляващите 9 точки от 9 възможни. Националите започнаха с категорично 4:0 над Индия, последва още по-впечатляващ успех с 4:2 срещу Англия, а накрая дойде трудното, но заслужено 2:1 над Коста Рика. Така тимът завърши груповата фаза с голова разлика 10:3.

Победата над Англия показа лицето на отбора

Ако трябва да се избере един мач, който най-добре описва България в Есен, вероятно това е двубоят с Англия. "Лъвовете" влязоха агресивно, пресираха високо и създадоха редица положения, за да стигнат до 4:2. Деян Алексов се разписа два пъти, а Мартин Фотиров и Александър Димов добавиха по едно попадение.

Този резултат не беше просто още три точки. Той показа, че България може да диктува темпото и срещу съперник с традиционно име във футбола. Нещо повече – преди първенството страната ни беше 12-а в световната ранглиста на International Socca Federation, което само по себе си показва колко високо се е изкачил тимът през последните години.

Девет точки, но недостатъчно за директен път напред

България спечели групата, но не получи най-благоприятния възможен път към следващата фаза. В турнира с 48 национални отбора част от победителите в групите получиха директен достъп до по-късния етап, докато останалите трябваше да минат през допълнителен елиминационен кръг. Именно там попадна и България.

Съперникът беше Албания, а мачът се превърна в истинска драма. Ивайло Томчев даде аванс на България, но албанците обърнаха до 1:3 след дузпа и злощастен автогол. Томчев удари греда, а в края Юлиян Спасов върна надеждата с попадение за 2:3. Оставаше около минута, в която българите хвърлиха всичко напред, но така и не успяха да стигнат до изравняването.

Именно този мач оставя и най-много въпросителни. Не толкова за потенциала на отбора, колкото за детайлите – концентрацията в ключовите моменти, ефективността пред гола и способността да се управляват тежките минути в елиминационен двубой.

Една трудна година, която завършва с надежда

Световното първенство всъщност беше част от доста наситена 2026 г. за българския Socca. През май националите участваха и на EuroCup в Тирана, където попаднаха в група с Полша, Ирландия и Черна гора. Там България записа равенства с Ирландия и Черна гора и загуба от Полша, но натрупа още международен опит срещу сериозна конкуренция.

А това е важно, защото България вече не гледа към международните турнири като към единични приключения. През 2025 г. тимът стигна до четвъртфинал на Световното първенство в Канкун, след като спечели групата си с три победи – над Оман, Хаити и Канада. Тогава "лъвовете" отбелязаха 12 гола в групата, а Деян Алексов завърши сред водещите реализатори на турнира с пет попадения.

Така равносметката от последните два световни форума е показателна: две спечелени групи с по девет точки и място сред най-добрите осем през 2025 г. През 2026-а пътят приключи по-рано, но след три победи в групата и загуба с един гол разлика в елиминациите. Има какво още да се подобрява, но посоката е правилна: България вече има основата, върху която да гради. И най-важното - доказа, че е фактор в света на минифутбола.