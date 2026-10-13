"Убийството на Филипов е било перфектно планирано": Славчо Мегеров остава в ареста

Съдът в Пловдив остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, извършено на 30 септември. Магистратите посочиха, че е събран значителен обем доказателства. "Престъплението е било много добре планирано и организирано както по отношение на извършването му, така и по отношение на укриването на доказателства с цел да не бъде разкрит извършителят", посочи съдия Елена Захова.

Според нея с оглед на това съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

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Тя коментира, че Мегеров е реабилитиран по всички предходни осъждания и трябва да се разглежда като неосъждано лице. Ако вината му бъде доказана, той може да бъде осъден на лишаване от свобода за срок от 15 години до доживотен затвор без право на замяна.

Припомняме, че 51-годишния Мегеров обжалва мярката си за неотклонение "задържане под стража". По думите на адвоката му до момента материалите по досъдебното производство не са ѝ били предоставени от съда.

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Славчо Мегеров бе оставен за постоянно зад решетките на 4 октомври от Окръжния съд в Пловдив. Като основен мотив за тежкото престъпление разследващите посочиха неуредени финансови отношения и дългове от залагания на "черно тото". Сумите, за които става дума, са между 15 и 20 000 лева на залог.