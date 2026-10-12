След ареста за убийството на Илиян Филипов: Славчо Мегеров иска да излезе на свобода

Защитата на 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, обжалва мярката му за неотклонение "задържане под стража". Това съобщи адвокатът на задържания Диляна Агова пред БНР. По думите ѝ до момента материалите по досъдебното производство не са ѝ били предоставени от съда. Агова и клиентът ѝ ще разполагат само с един час непосредствено преди утрешното заседание, за да се запознаят с документите по делото.

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Славчо Мегеров бе оставен за постоянно зад решетките на 4 октомври от Окръжния съд в Пловдив. Като основен мотив за тежкото престъпление разследващите посочиха неуредени финансови отношения и дългове от залагания на "черно тото". Сумите, за които става дума, са между 15 и 20 000 лева на залог. Според прокуратурата Мегеров е дължал голяма сума пари на бизнесмена Илиян Филипов и именно това е в основата на тежкото криминално престъпление.

По време на първото съдебно заседание обаче стана ясно, че обвинението се крепи основно на косвени доказателства, а оръжието на убийството все още не е намерено. ОЩЕ: Съдът остави Славчо Мегеров в ареста, основната версия за убийството е "черно тото"

До момента Мегеров запазва пълно мълчание, не съдейства на органите на реда и не е дал обяснения дори пред собствения си адвокат.