Бизнес империята на Илиян Филипов е много голяма: Велислав Величков заговори за политически протекции и връзки

Бизнес империята на Илиян Филипов е много голяма. Зад разрастването и на двата бизнеса на Филипов стоят политически протекции и връзки. Пловдив трябва да бъде фокус на засилен интерес на прокуратурата и на съдебната власт. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната" (ПП) адвокат Велислав Величков пред bTV. Още: "Черно тото" зад убийството на Филипов? Божков за Папазки, Пеевски и 15 млн. евро за Сираков | Точно попадение

Пренареждане на бизнеса в Пловдив

Според Величков, "ще има пренареждане на бизнеса в Пловдив".

Той заяви, че нито една версия не трябва да бъде изключвана за убийството на Илиян Филипов.

Величков уточни, че не познава Илиян Филипов като бизнесмен, но смята, че в последните години се е опитал да изсветли бизнеса си.

Той бе категоричен, че има засилен държавен интерес към Пловдив и проблемите на града.

Велислав Величков се надява да бъде избран качествен състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), за да не се потулват политическите скандали и връзки. Той иска да бъде убеден в интегритета на хората, които предлагат "Прогресивна България" за членове на ВСС. "Виждаме 4-5 червени линии в предложенията на управляващите. Шест от техните 11 предложения са действащи магистрати, съдии и административни ръководители, назначавани от сегашния порочен състав на ВСС", посочи адвокат Велислав Величков.

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