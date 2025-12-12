Кабинетът подаде оставка:

Времето утре - 13 декември 2025 г.

12 декември 2025, 12:05 часа 445 прочитания 0 коментара
Времето утре - 13 декември 2025 г.

През почивните дни 13 и 14 декември 2025 г. времето ще бъде почти без валежи. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до слънчево. В събота ще е почти тихо и главно покрай Дунав и в отделни райони в Източна България мъглата ще се задържа, което ще задържи и дневните температури до 3°-4°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

"Слагат и махат снежинките": Проф. Рачев разочарова децата

В неделя

В неделя през деня вятърът от северозапад отново ще се усили до умерен и на по-малко места в страната ще има мъгла или ниска облачност. Сутринта ще е все още тихо, ще е студено, с минимални температури между минус 5° и 0°, в югоизточните райони до 2°-3°, максималните ще са между 7° и 12°.

Началото на новата седмица

В понеделник вятърът ще отслабне, сутринта отново ще е студено, а и дневните температури ще са малко по-ниски – между 5° и 10°. До средата на седмицата на много места в равнинната част от страната отново ще има условия за мъгли и ниска облачност, които във вторник покрай Дунав ще се задържат през целия ден. 

Проф. Рачев със скучна прогноза до Коледа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес