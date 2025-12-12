Времето утре - 13 декември 2025 г.

През почивните дни 13 и 14 декември 2025 г. времето ще бъде почти без валежи. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до слънчево. В събота ще е почти тихо и главно покрай Дунав и в отделни райони в Източна България мъглата ще се задържа, което ще задържи и дневните температури до 3°-4°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

В неделя

В неделя през деня вятърът от северозапад отново ще се усили до умерен и на по-малко места в страната ще има мъгла или ниска облачност. Сутринта ще е все още тихо, ще е студено, с минимални температури между минус 5° и 0°, в югоизточните райони до 2°-3°, максималните ще са между 7° и 12°.

Началото на новата седмица

В понеделник вятърът ще отслабне, сутринта отново ще е студено, а и дневните температури ще са малко по-ниски – между 5° и 10°. До средата на седмицата на много места в равнинната част от страната отново ще има условия за мъгли и ниска облачност, които във вторник покрай Дунав ще се задържат през целия ден.

