Победителят в "Евровизия" връща трофея заради Израел (ВИДЕО)

Швейцарският певец Немо, който спечели "Евровизия" през 2024 г., заяви в четвъртък, че ще върне трофея си, защото на Израел е позволено да участва в политически обремененото състезание за поп музика, пише Асошиейтед прес. Във видеоклип, публикуван в Instagram, Немо държи стъкления трофей във формата на микрофон и казва: "Днес вече не смятам, че тази купа има място на рафта ми." "Евровизия" твърди, че защитава единството, включването и достойнството на всички хора", казва Немо и добавя, че участието на Израел, предвид поведението на страната във войната срещу "Хамас" в Газа, показва, че тези идеали са в противоречие с решенията на организаторите.

Небинарният певец спечели конкурса през май 2024 г. с поп оперната ода "The Code". Пет държави обявиха, че ще бойкотират конкурса през 2026 г., след като организаторите отказаха да изключат Израел: Испания, Холандия, Ирландия, Словения и Исландия. "Когато цели държави се оттеглят, трябва да е ясно, че нещо не е наред", казва Немо, преди да сложи трофея в кутия, която според него ще бъде изпратена в централата на Европейския съюз за радио и телевизия в Женева, който организира "Евровизия".

"Евровизия" през следващата година е насрочена за май във Виена, след като австрийският певец JJ спечели конкурса през 2025 г. в Базел, Швейцария. Според традицията на "Евровизия", страната победителка е домакин на конкурса през следващата година.

Още: Израел носи сериозни проблеми за "Евровизия": Ще оцелее ли конкурсът?

Политиката на "Евровизия"

Оттеглянето на няколко държави хвърли сянка върху бъдещето на това, което трябва да бъде приятно културно събитие, белязано от приятелско съперничество и диско ритми. Конкурсът, който навършва 70 години през 2026 г., се стреми да постави поп музиката пред политиката, но многократно е бил въвличан в световни събития. Русия беше изключена през 2022 г. след пълномащабната си инвазия в Украйна.

През последните две години конкурсът беше разтърсен от войната в Газа, което предизвика протести извън местата на провеждане и принуди организаторите да ограничат развяването на политически знамена. Противниците на участието на Израел посочват войната в Газа, където според някои данни са убити над 70 000 палестинци.

Израелското правителство многократно е защитавало кампанията си като отговор на атаката на водени от "Хамас" въоръжени лица на 7 октомври 2023 г. Тогава нападателите са убили около 1200 души – предимно цивилни, и са взели 251 заложници. Редица експерти, включително тези, наети от ООН, твърдят, че израелската офанзива в Газа се равнява на геноцид – твърдение, което Израел категорично отрича, припомня БТА.

Още: БНТ избира българската песен на "Евровизия": Кои изпълнители имат шанс?