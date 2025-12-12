Кабинетът подаде оставка:

Гърците ще теглят пари в брой от магазините

12 декември 2025, 12:02 часа 333 прочитания 0 коментара
Гърците ще теглят пари в брой от магазините

Сериозна новост в ежедневните транзакции ще бъде въведена от 2026 г. в Гърция. Става въпрос за теглене на пари в брой директно от касите на търговски магазини и супермаркети. Така от 1 януари гърците няма да имат нужда да използват банкомати.

Новият модел, който използва обширната ПОС инфраструктура, е във фаза на проектиране и се очаква да работи пилотно в специфични търговски обекти.

Целта е да се предложи повече удобство на гражданите.

Още: По-скъпа празничната трапеза в Гърция

Вместо банкомати, теглене от касови апарати

Гърците ще могат да теглят пари в брой в момента на покупката, използвайки само дебитната си карта. Климентът в даден магазин ще трябва само да информира касиера, че желае да получи сума в брой, а ПОС терминалът ще таксува общата сума, стойността на покупката и сумата за теглене заедно.

Например, при сметка от 50 евро, клиентът може да поиска допълнителни 50 евро. Така картата му ще бъде таксувана с общо 100 евро и той ще получи 50-те евро кеш на касата на момента.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Услугата ще работи изключително чрез дебитни карти и в избрани обекти като супермаркети, хранителни магазини и други търговски обекти, които ще се присъединят към програмата, предаде bg on air.

Източник: iStock

Още: След едномесечно спиране: Метрото в Солун отново работи

Утвърдена практика в други страни

Услугата е практика в други държави и както там, така и в Гърция, се очаква сумата в брой на транзакция да бъде ограничена, обикновено до 50 - 100 евро. Окончателните лимити за гръцкия пазар все още не са ясни и ще бъдат съгласувани на преговори между банките и фирмите.

Кешбекът вече е установена практика на пазари като Обединеното кралство, Германия, Франция, Финландия и САЩ.

В Полша и Кипър потребителите също могат да правят малки тегления в супермаркети или други магазини, стига да извършат покупка. Системата е помогнала за улесняване на достъпа до пари в брой и е насърчила посещаемостта на физическите магазини.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Гърция магазини банкомати теглене на пари
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес