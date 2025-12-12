Гърците ще теглят пари в брой от магазините

Сериозна новост в ежедневните транзакции ще бъде въведена от 2026 г. в Гърция. Става въпрос за теглене на пари в брой директно от касите на търговски магазини и супермаркети. Така от 1 януари гърците няма да имат нужда да използват банкомати.

Новият модел, който използва обширната ПОС инфраструктура, е във фаза на проектиране и се очаква да работи пилотно в специфични търговски обекти.

Целта е да се предложи повече удобство на гражданите.

Вместо банкомати, теглене от касови апарати

Гърците ще могат да теглят пари в брой в момента на покупката, използвайки само дебитната си карта. Климентът в даден магазин ще трябва само да информира касиера, че желае да получи сума в брой, а ПОС терминалът ще таксува общата сума, стойността на покупката и сумата за теглене заедно.

Например, при сметка от 50 евро, клиентът може да поиска допълнителни 50 евро. Така картата му ще бъде таксувана с общо 100 евро и той ще получи 50-те евро кеш на касата на момента.

Услугата ще работи изключително чрез дебитни карти и в избрани обекти като супермаркети, хранителни магазини и други търговски обекти, които ще се присъединят към програмата, предаде bg on air.

Утвърдена практика в други страни

Услугата е практика в други държави и както там, така и в Гърция, се очаква сумата в брой на транзакция да бъде ограничена, обикновено до 50 - 100 евро. Окончателните лимити за гръцкия пазар все още не са ясни и ще бъдат съгласувани на преговори между банките и фирмите.

Кешбекът вече е установена практика на пазари като Обединеното кралство, Германия, Франция, Финландия и САЩ.

В Полша и Кипър потребителите също могат да правят малки тегления в супермаркети или други магазини, стига да извършат покупка. Системата е помогнала за улесняване на достъпа до пари в брой и е насърчила посещаемостта на физическите магазини.