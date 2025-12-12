Кубрат Пулев - Мурат Гасиев: програма - дата | начален час | телевизия

Боксовата звезда на България в тежка категория Кубрат Пулев се подготвя за своя мач номер 36 на професионалния ринг. 44-годишният българин, който има 32 победи и само 3 загуби в кариерата си, ще премери сили с най-добрия руски боксьор в дивизията - Мурат Гасиев. А залогът на срещата е много голям - Кобрата ще защитава регулярната си световна титла на Световната боксова асоциация (WBA).

Кога и къде ще се проведе битката Пулев - Гасиев за регулярната световна титла на WBA

Кубрат Пулев ще премери сили с Гасиев на боксова галавечер в Дубай на 12 декември. Именно тази галавечер ще бъде "черешката на тортата" на двуседмичен фестивал в страната. Голямата битка ще се състои на Dubai Duty Free Tennis Stadium. Галавечерта започва в 19:00 часа българско време, а срещата на Пулев и Гасиев ще бъде последна в програмата. Обикновено началото на такъв тип мачове се забавя до късните часове на вечерта.

Коя телевизия ще излъчи мача на Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев

Срещата на Кубрат Пулев с Гасиев ще се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава мача, е bTV, като прякото излъчване започва в 20:30 часа. Кобрата вече е в Дубай, където се настройва за голямата битка. Неговият 32-годишен съперник изглежда опасен, като също има 32 победи в 35 мача, а най-голямата му битка бе срещу Олександър Усик в полутежка категория през 2018-та, когато украинецът стана абсолютен шампион в дивизията.

Какво показа кантарът и кой е фаворит за битката Пулев - Гасиев

В деня преди битката Кубрат Пулев и Мурат Гасиев се качиха на кантара, за да се види кой с какво лично тегло влиза в сблъсъка. Оказа се, че Кобрата е с 10 килограма по-тежък от руснака, като точното тегло от кантара на Пулев и Гасиев може да видите в линка. Макар и да е значително по-тежък, Пулев е и доста по-възрастен и потенциално няма да има тази сила и пъргавина в краката като на Гасиев, като именно това е един от факторите, заради които Кубрат бе поставен на колене пред Гасиев от букмейкърите.

Как Пулев и Гасиев коментираха битката помежду си

"Гасиев е топ боксьор, няма да е лесен мач, но съм много добре подготвен и имам опит. Той също и затова ще бъде интересен мач. Ще бъде невероятен мач. Знам, че трябва да се бия много умно и много прецизно, както ми харесва. И ще спечеля!", каза Кубрат Пулев по адрес на Мурат Гасиев. А руснакът също подходи с респект: "Пулев е 44-годишен солиден боксьор. Не го смятам за стар и определено не го подценявам. Подготвям се много сериозно, сигурен съм, че той няма просто да се откаже от пояса без битка. Знам, че това ще бъде един от най-трудните мачове в моята кариера."

Пълна ТВ програма на галавечерта на битката Пулев - Гасиев

19:00 часа - начало на боксовата галавечер | пряко по bTV Action и VOYO

21:30 часа - студийна програма и битката Пулев - Гасиев | пряко по bTV, bTV Action и VOYO

