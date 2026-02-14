Спорт:

Калин Златков тръгна успешно в олимпийския си дебют

14 февруари 2026, 12:40 часа 118 прочитания 0 коментара
Калин Златков тръгна успешно в олимпийския си дебют

Днес, 14 февруари, на Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина от 10:55 ч. имахме възможност да наблюдаваме първия манш от гигантския слалом за мъже. В тази дисциплина представител на България е Калин Златков. Той се спусна за 1:22.32 минути - с изоставане от малко над 8 секунди от лидера Лукас Пинейро Бротен от Бразилия, който даде първо време в първия манш (1:13.92). Втори пък е австрийската легенда Марко Одермат с изоставане от 0.95 секунди спрямо първия.

Калин Златков направи дебюта си на Олимпиадата

25-годишният Калин Златков направи своя дебют на зимни олимпийски игри, като успя да се спусне успешно, въпреки че преди него седем скиори не успяха да финишират. Вторият манш започва в 14:30 часа българско време, като реда, в който скиорите се спускат, ще бъде обратен на класирането от първия манш.

Повече за Калин Златков може да прочетете в неговата визитка. Actualno.com представя спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026. в поредицата "Българските олимпийци в Милано/Кортина"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ски гигантски слалом за мъже Зимни Олимпийски игри Калин Златков Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес