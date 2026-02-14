Калин Златков тръгна успешно в олимпийския си дебют

Днес, 14 февруари, на Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина от 10:55 ч. имахме възможност да наблюдаваме първия манш от гигантския слалом за мъже. В тази дисциплина представител на България е Калин Златков. Той се спусна за 1:22.32 минути - с изоставане от малко над 8 секунди от лидера Лукас Пинейро Бротен от Бразилия, който даде първо време в първия манш (1:13.92). Втори пък е австрийската легенда Марко Одермат с изоставане от 0.95 секунди спрямо първия.

Калин Златков направи дебюта си на Олимпиадата

25-годишният Калин Златков направи своя дебют на зимни олимпийски игри, като успя да се спусне успешно, въпреки че преди него седем скиори не успяха да финишират. Вторият манш започва в 14:30 часа българско време, като реда, в който скиорите се спускат, ще бъде обратен на класирането от първия манш.

Повече за Калин Златков може да прочетете в неговата визитка. Actualno.com представя спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026. в поредицата "Българските олимпийци в Милано/Кортина"