Голям удар за американската атлетика! Олимпийска шампионка отпадна за Световното първенство

02 септември 2025, 22:58 часа 238 прочитания 0 коментара
Олимпийската шампионка в спринта на 200 метра Габи Томас отпадна от предстоящото Световно първенство по лека атлетика заради контузията в ахилеса, която лекува от месец май. Турнирът стартира на 13 септември и завършва седмица по-късно. Томас, която е и част от женската и смесената щафета на САЩ, заслужи място на световните финали с трета позиция в държавния шампионат на САЩ.

"Това е неприятна новина и знам, че някои фенове на леката атлетика ще бъдат разочаровани, но и аз съм човек. Трябва да обърна внимание върху здравето ми", заяви Томас, цитирана от агенция АП. Контузията на американката разчисти допълнително пътя на абсолютната фаворитка за златни медали в двата спринта Жулиен Алфред. Тя завърши втора зад Томас на 200 метра, но спечели на 100 и е най-бързата спринтьорка през този сезон. 

В същото време действащата световна шампионка в спринта на 100 метра Ша'Кари Ричардсън се забърка в скандал, след като бе арестувана за агресия срещу Крисчън Коулман - също световен шампион и един от най-силните атлети на САЩ. На фона на тези новини се появи и друга информация - за оттеглянето на една от най-великите спринтьорки за всички времена, която сложи край на кариерата си след 3 олимпийски титли и 10 световни титли.

