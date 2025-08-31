Една от най-великите спринтьорки, която е 3-кратна олимпийска и 10-кратна световна шампионка, слага край на кариерата

Една от най-великите спринтьорки на всички времена, която даде ново определение на възможностите за жените в леката атлетика, ще сложи край на кариерата си след Световното първенство в Токио. Шампионатът на планетета ще се проведе между 13 и 21 септември в японската столица. Трикратната олимпийска и десеткратна световна шампионка Шели-Ан Фрейзър-Прайс обяви, че ще се състезава още веднъж през 2025 г., тъй като има недовършена работа, след като се оттегли от финала на 100 метра на Олимпийските игри в Париж миналата година поради контузия.

Фрейзър-Прайс приключва със спорта след Световното в Токио

"Не получих възможност да направя това, което знам, че можех да направя в този момент", заяви 38-годишната Фрейзър-Прайс във видеовръзка с репортерите. "И това беше болезнено. За първи път в цялата ми кариера не успях да стъпя на пистата, за да се състезавам". Въпреки малкото си състезания през този сезон, спринтьорката, определяна за "джобна ракета", се класира за деветото си световно първенство, след като завърши трета на квалификациите в Ямайка на 100 м. Фрейзър-Прайс, която има пет поредни световни титли, нарече това "пълен кръг" от първото си световно първенство в Осака през 2007 г., където тя пътува като резерва за щафетата на 4х100 м.

"Спомням си само, че бях толкова несигурна коя съм, имах много посредствени цели и просто бях щастлива, че съм там", спомни си тя за първия си световен шампионат. "Бързо напред, за да съм тук сега, да мога да бъда в този момент и да съм уверена в това коя съм, жената, която съм, майката, която съм, атлетката, която съм, това е просто такова забележително чувство."

Фрейзър-Прайс, която през 2017 г. роди сина си Зион, заяви, че майчинството е променило кариерата ѝ. Тя опроверга негативните представи за бременността в спорта, като спечели бягането на 100 м на световното през 2019 г. и запази титлата си през 2022 г. "Когато пресякох тази линия през 2019 г., знаех, че това е победа не само за мен, но и за много други жени, за много други майки", каза тя пред World Athletics. "Синът ми е най-голямата ми мотивация. Мисля, че за жените той ни учи, че мечтите ни не свършват, когато станем майки. Ако не друго, децата добавят стойност към нашите мечти и цели."

