Кубрат Пулев е далеч от приключил! Кобрата готви сензационно завръщане на ринга

Боксовата суперзвезда на България Кубрат Пулев не е приключил с професионалния бокс! Това разкри самият той, като призна, че се водят разговори за други мачове с негово участие. В края на 2025 година Кобрата претърпя загуба от руснака Мурат Гасиев след нокаут, с която загуби регулярната световна титла на WBA. Мнозина смятаха, че това ще бъде краят на кариерата на Пулев, но изглежда, че той смята да продължи да се боксира.

Пулев, който през май навърши 45-годишна възраст, коментира следното пред NOVA: "Тренирам, поддържам. Говорим пак за други мачове, ще видим какво ще се случи."

"Спортът си е спорт. Аз винаги ще остана спортуващ и ще поддържам, защото това е изключително важно за всеки един човек, не само за професионалните спортисти", добави още Пулев, който има 33 победи и 4 загуби на професионалния ринг.

Освен от Гасиев, Кобрата е губил мачове срещу Владимир Кличко, Антъни Джошуа и Дерек Чисора, като срещу първите двама пораженията дойдоха в мачове за световна титла в тежка категория. Иначе Пулев си върна надеждите за нов мач за супертитла при най-тежките, след като през 2024-а победи Махмуд Чар и взе регулярната титла на WBA. Той обаче загуби пояса от Гасиев и това го върна в изходна позиция.

